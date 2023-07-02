Эксперт: климатические мигранты в России меняют маршруты из-за глобального потепления

Климатические мигранты в России изменяют свои маршруты из-за изменения климата и глобального потепления. Например, жители Чукотки теперь переезжают на юг Сибири, а не в Краснодарский край, где уже слишком жарко. Об этом «РИА Новости» рассказал климатолог Алексей Кокорин.

По прогнозу эксперта, при наихудшем сценарии изменения климата к концу века 3 млрд человек, или 30% населения планеты, будут вынуждены переехать. При наилучшем сценарии климатическими мигрантами станут 10% населения Земли.

«Наглядный пример, может быть, отчасти шутливый. Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области. Для них в Краснодаре теперь слишком жарко. То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата»,— пояснил эксперт.

Более жаркое лето в Краснодарском крае, где летом температура может подниматься выше +40°С, вредно для пожилых людей, много лет живущих на Севере, рассказал климатолог.

В июне Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому в течение пяти лет показатели глобальной температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней. Этому будут способствовать выбросы парниковых газов и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.

Анастасия Ларина