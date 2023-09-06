Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции улицы Ломоносова в Воронеже

Проект реконструкции участка шестиполосной дороги длиной 469,4 м на улице Ломоносова в Воронеже был одобрен Главгосэпертизой. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Он также предполагает строительство подземного пешеходного перехода у остановки общественного транспорта «Березовая роща».

Фото: voronezh-city.ru

«Переход спроектирован в виде тоннеля длиной 33 м и односторонних спусков с южной и северной сторон сооружения. Объект займет площадь более 3 га. По проекту переустроят инженерные коммуникации и переделают две остановки общественного транспорта»,— рассказали представители учреждения, добавив, что в переходе планируется установка лифтов для маломобильных граждан

Ранее название разработчика проекта, который еще в марте утвердила горадминистрация, не разглашалось. Главгосэкспертиза уточнила, что проектно-сметную документацию готовила местная компания «Центр-Дорсервис».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Центр-Дорсервис» было зарегистрировано в 2001 году для деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 90% ООО находится у генерального директора Мирона Карповича, еще 10% — у Алексея (Мироновича) Карповича. Выручка компании в 2022 году упала на 36% и составила 302 млн руб. (в 2021-м — 470 млн руб.), чистая прибыль снизилась на 86% — до 2,2 млн руб. (в 2021-м — 15 млн руб.)

С сентября 2009 года «Центр-Дорсервис» получил 473 госконтракта на сумму 3,9 млрд руб. В феврале 2022 года компания подписала один из них с муниципальным учреждением Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» — на сумму 7,1 млн руб. Согласно порталу госзакупок, начальную стоимость работ ООО не снижало, было единственным участником конкурса по выбору подрядчика.

По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, планируемая реконструкция позволит увеличить пропускную способность после открытия строящейся дороги протяженностью 3 км от улицы Шишкова. Стоимость работ составляет 1,7 млрд руб. Они должны завершиться осенью 2023 года.

Обновление проезжей части на улице Ломоносова — часть программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежа до 2041 года, принятой депутатами гордумы в апреле этого года.

Подробнее о программе — в материале «Ъ-Черноземье» «Это некая фантазия».

Алина Морозова

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