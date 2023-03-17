В Воронеже утверждена документация для строительства автодороги по улице Ломоносова

Документация по планировке территории участка автодороги по улице Ломоносова на территории от Тимирязева до путепровода у стадиона «Динамо» утверждена мэрией Воронежа, следует из соответствующего постановления горадминистрации.

Проектом предусмотрено размещение подземного пешеходного перехода со служебными помещениями под проезжей частью улицы Ломоносова в районе ООТ «Березовая роща». Общая протяженность реконструируемого участка шестиполосной дороги составит 469,4 м. Расчетная скорость движения - 70 км в час.

Среднее значение интенсивности движения в обоих направлениях на участке проектируемой автомобильной дороги составило 60611 автомобилей в сутки, в том числе легковых – 59405 машин в сутки, автобусов – 587 единиц в сутки.

Ранее мэр Воронеж Вадим Кстенин отмечал, что планируемая реконструкция участка улицы Ломоносова позволит увеличить пропускную способность после строительства и открытия движения по строящейся дороге на улице Шишкова протяженностью 3 км за 1,7 млрд руб.

О том, кто начал строить Остужевскую развязку, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Возрождение" завязывается в Воронеже».

Владимир Зоркий