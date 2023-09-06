В Новосибирске в июле продажи новых квартир на 96% превысили показатели января

В июле 2023 года жители Новосибирска приобрели квартир в новостройках на 10,8 млрд рублей, что на 96% превышает объем продаж в январе текущего года, подсчитали эксперты экосистемы для девелоперов One Company.

При этом цена квадратного метра квартиры в новостройке увеличилась с 117,8 тыс. руб. за кв. м до 119,8 тыс. руб. за кв. м (+1,7%), в то время как в целом средняя стоимость жилья снизилась с 6,1 млн руб. до 5,9 млн руб. (-3,3%).

В четырех случаях из пяти (81%) покупатели привлекают ипотечные средства, хотя в конце года таких клиентов было 92%. В структуре объема предоставленного жилищного кредитования новостройки составили 40%.

«Мы прогнозируем сохранение спроса на новостройки на стабильно высоком уровне. Да, недавно ключевая ставка выросла до 12%, соответственно, подстегнув рост ипотечных ставок в банках. Но это больше коснулось «вторички», в то время как на первичное жилье действуют государственные и семейные программы. В Новосибирске появляется все больше новостроек комфорт-класса с развитой инфраструктурой, и зачастую застройщики также предлагают покупателям специальные условия», - считает директор по корпоративным продажам One Company Алексей Сержанов.

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Лолита Белова