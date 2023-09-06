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Коммерсантъ FM
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Фталаты особенно вредны для мальчиков

Распространенная добавка в пластмассу может мешать развитию младенцев

Фталаты, то есть сложные эфиры фталевой кислоты, обычно играют роль пластификаторов для пластмассы: увеличивают ее гибкость, прочность и долговечность. А заодно так плохо действуют на женщин, беременных мальчиками, что последствия этого воздействия фиксируются еще два года после рождения ребенка.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Вопрос исследовали ученые из Еврейского университета в Иерусалиме, Израиль. Их данные связывают фталаты, с которыми постоянно сталкивается беременная (и не только), с проблемами в эмоциональном развитии младенцев, и особенно мужского пола.

«Наше исследование дополняет все увеличивающееся количество данных, подчеркивающих необходимость повышения экологической осведомленности и настоятельно требующих действий по минимизации воздействия вредных химических веществ во время беременности»,— констатирует ведущий автор работы Лирон Коэн-Элираз.

Химические вещества, модифицирующие свойства пластиков, используются очень широко: в виниловых напольных покрытиях, смазочных маслах, в мыле, шампунях и многом другом. Соединенные Штаты в значительной степени запретили импорт и продажу игрушек и товаров по уходу за детьми, содержащих фталаты. В некоторых штатах действуют еще более строгие ограничения.

Фталаты, как выясняется, нарушают работу эндокринной системы плода, проникая через плацентарный барьер в организм ребенка. И уже там они начинают свою вредную работу: либо имитируют женские гормоны, либо блокируют их действие. Из-за этого мальчикам особенно вредно воздействие фталатов: они, по сути, подавляют гормоны, участвующие в мужском половом развитии.

Для своего исследования Лирон Коэн-Элираз набрала женщин на сроке беременности от 11 до 18 недель. Их моча была проанализирована на наличие побочных продуктов фталатов. Развитие и поведенческие паттерны младенцев, родившихся у этих женщин, оценивали в возрасте двух лет.

Мальчики, подвергшиеся воздействию более высоких уровней фталатов в течение первого триместра беременности, показали достоверно более низкий уровень личного и социального развития. (Это навыки, которые люди используют для взаимодействия и общения с другими.)

Мальчики также набрали более высокие баллы по шкалам эмоциональной реактивности, тревоги и депрессии. Исследователи обнаружили, что у них были еще и проблемы со здоровьем, которые могут быть следствием хронической тревоги.

Для девочек фталаты оказались относительно безопасными: достоверных данных о их вреде не получено.

По материалам.

Ольга Грибова

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