Белгородские власти не нашли 192 собственников пострадавшего при обстрелах жилья

В Белгородской области остаются ненайденными 192 собственника пострадавшего при обстрелах жилья. Работа с ними будет продолжена в «индивидуальном порядке согласно действующему законодательству», сообщило правительство региона со ссылкой на министра строительства Оксану Козлитину.

О затруднениях во вручении уведомлений о предоставлении компенсации в виде нового жилья или средств на расширение жилплощади стало известно в конце июля. Тогда госпожа Козлитина сообщила о поисках 265 собственников. Среди них есть граждане, ожидающие вступления в наследство, и те, кто живет за пределами региона и страны.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что если до 1 сентября собственники пострадавших домов и квартир не будут найдены, то выделенные на их поддержку средства могут быть направлены на строительство жилья в Шебекине, Новой Таволжанке, Грайворонском городском округе.

По опубликованным 5 сентября данным, в результате атак ВСУ было повреждено жилье 1 755 жителей региона. 1 563 из них получили уведомления о возможности получить компенсацию. Заявления о согласии на получение поддержки подписали 1 558 человек, 1 210 из них — на конкретную квартиру или дом.

Алина Морозова

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