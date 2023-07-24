В Белгородской области 51 семья хочет вернуться в поврежденное при обстрелах жилье

51 белгородская семья в Белгородской области отказалась от компенсаций на покупку недвижимости за поврежденное при украинских обстрелах жилье и «выразила категоричное желание» вернуться в свои дома. Об этом сообщила министр строительства региона Оксана Козлитина в ходе оперативного совещания в облправительстве.

Губернатор Вячеслав Гладков попросил госпожу Козлитину ускорить работу с «не определившимися» жителями. По мнению главы региона, такие решения «зачастую эмоциональные»: «Через год или два человек может прийти и сказать, что передумал, но может быть уже поздно».

«Мы не понимаем, когда люди смогут вернуться в свое жилье, мы тоже все надеялись, что люди были отселены на один, два, три дня — сегодня уже 1,5 года. От нас этот процесс не зависит, но помогать и понимать — наша задача»,— заключил господин Гладков.

Министр строительства также рассказала, что общее количество «поврежденных и утраченных при обстрелах объектов» выросло на сегодняшний день до 1 755. 1 490 собственникам (20 июля их было 1 087) были вручены уведомления о возможности получения компенсаций в виде предоставления нового жилья или средств на покупку дома или квартиры большей площади, чем утраченное. 1 439 собственников дали согласие на получение этих мер поддержки поддержки, 1 093 из них уже написали заявление «на конкретную жилплощадь». 97 белгородских семей уже получили ключи от нового жилья. По словам губернатора, на этой неделе получат еще порядка 100.

Госпожа Козлитина отметила, что 265 собственникам пока не удалось вручить уведомления о предоставлении компенсации в связи с отсутствием права собственности (некоторые не вступили в наследство) или проживанием за пределами региона или страны.

«265-ти не вручены уведомления, потому что мы не можем их найти. Мы получили деньги на эти дома. Если люди не проживают в РФ и контакт с ними не возможен, мы начинаем на эти деньги восстанавливать и строить жилье в Новой Таволжанке и Шебекине, в селах Грайворонского горокруга»,— заявил господин Гладков.

Глава региона также выразил надежду, что в июле-августе будут завершены предоставление уведомлений и разъяснительная работа, а «люди примут решения».

Алина Морозова

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