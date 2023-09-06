Акции китайского девелопера Evergrande взлетели в цене на 70%

Сегодня, 6 сентября, котировки проблемного китайского девелопера Evergrande подскочили в цене на 71,5%, после того как накануне другой проблемный китайский девелопер, компания Country Garden, смог избежать дефолта, уплатив купонный доход по долларовым облигациям. Выросли акции и других китайских девелоперов — Country Garden Holdings и Logan Group — на 26% и 28% соответственно. В результате весь индекс китайских компаний сектора недвижимости Hang Seng Mainland Property Index вырос сегодня на 4%.

Напомним, о возможности дефолта Country Garden предупреждала на прошлой неделе. Компания пропустила выплату $22,5 млн, срок которой приходился на 7 августа. Льготный период (grace period) выплаты дохода заканчивался 5–6 сентября, после чего мог наступить технический дефолт. Однако Country Garden удалось найти средства для выплат кредиторам. Общий объем задолженности Country Garden составляет около $187 млрд. В сентябре компании предстоит еще семь выплат по займам в долларах, юанях, тайских батах и малазийских ринггитах.

Задолженность Evergrande составляет еще больше — $328 млрд. В прошлом году компания пережила технический дефолт по своим долговым обязательствам и затем прошла через болезненную реструктуризацию. В конце августа торги акциями Evergrande возобновились после 17-месячного перерыва, и в первый же день торгов они упали в цене на 80%.

Евгений Хвостик