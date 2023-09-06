Суд признал КГИОП ответственным за содержание бесхозных памятников

Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал за комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры ответственность за содержание бесхозных памятников в Петербурге.

Как сообщает «Деловой Петербург» судебный спор возник из-за того, что ранее КГИОП потребовал от комитета имущественных отношений отреставрировать памятник деятельнице французского антивоенного движения Раймонде Дьен в Московском парке Победы. При этом скульптура не учтена в бюджете и никому не передана на баланс.

Суд первой инстанции в иске отказал, заключив, что именно КГИОП отвечает за сохранение наследия и имеет на это финансирование. В августе комитет подал в апелляцию. Также на днях, по данным издания, арбитраж приостановил рассмотрение еще одного аналогичного иска — по ограде Румянцевского сада.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что городской Центр комплексного благоустройства объявил конкурс на ремонт ограды Румянцевского сада на Университетской набережной Васильевского острова. На выполнение данных работ выделено около 40 млн рублей.

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