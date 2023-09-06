«Такие нынче политические тренды»

Геннадий Зюганов рассказал о том, как Коммунистическая партия Российской Федерации сумела избежать запрета в 1993 году. Лидер КПРФ дал пресс-конференцию по случаю начала осенней сессии Госдумы. Между тем в России на этой неделе проходят региональные выборы. В частности, за пост мэра Москвы поборется, в том числе и внук Зюганова Леонид. Конкуренцию Сергею Собянину намерены составить еще трое представителей действующих в стране парламентских партий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не заметил серьезной активности альтернативных кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Геннадий Зюганов созвал пресс-конференцию под названием «Планы партии и фракции в Государственной Думе на осеннюю сессию». И, собственно, цель КПРФ на очередной политический сезон — одержать победу и способствовать выходу страны из существующего тупика.

Оставим это без комментариев и перейдем непосредственно к мероприятию. Геннадий Андреевич напомнил непростую историю своей партии, упомянул 1993 год — тогда ее было собирались закрыть. Почему, не будем объяснять, дабы не тратить драгоценное время. Отметим лишь фразу руководителя о том, что, мол, даже американцы воспротивились ликвидации КПРФ, и она в итоге сумела отстоять свое право на существование в Конституционном суде.

Ну вот, все бы нам Америку ругать. Видите, что происходит: страшно подумать, жили бы мы сейчас без Компартии, если бы США не вмешались. Впрочем, возможно, найдутся и те, которые захотят с этим поспорить. Но, как бы то ни было, мы подошли к самому главному — в стране у нас выборы и буквально прямо сейчас, в ближайшие выходные.

Более того, москвичам предстоит избрать мэра города. Если кто вдруг не знает или запамятовал, сообщаем: вызов действующему градоначальнику решил бросить внук Геннадия Зюганова Леонид — 35-летний айтишник, депутат Мосгордумы, который отвергает идеи капитализма и демократию западного типа.

Наверное, весьма перспективный молодой человек, только вот может показаться, что его предвыборная кампания, равно как и остальных троих альтернативных кандидатов, жестко засекречена. В этой связи не совсем понятно, как планирует улучшить жизнь москвичей Леонид Андреевич Зюганов, которого, к слову, прочат на место деда. Как он собирается строить социализм в отдельно взятом мегаполисе?

Вот и сам бессменный лидер КПРФ созывает пресс-конференцию, но о предстоящих региональных выборах упоминает как-то вскользь и косвенно. И за своего старшего внука совершенно не агитирует. А многочисленные СМИ и разные блогеры только Америку и заметили. Вынесли в заголовки, что, дескать, Зюганов-старший благодарит дядю Сэма — своего главного идейного врага. Если же говорить в целом, видно, такие нынче политические тренды. Выборы как бы и не главное — судьба мира решается. По крайней мере, на такие вещи как предвыборная кампания размениваться особенно и не стоит.

Также не совсем понятно, какую роль в новых сложных реалиях займут российские политические партии — те, что официально зарегистрированы. Как раньше говорили — системная оппозиция. Сейчас этот термин звучит почти как крамола. Их будущее видится неоднозначным. Наверное, если в выборах участвуют, значит, настоящее есть точно. А там, как говорится, посмотрим — не будем загадывать. Жизнь сама все по местам расставит.

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