КПРФ налегает на кодексы

В ходе осенней сессии парламента депутаты от КПРФ планируют внести в Госдуму проекты Трудового и Налогового кодексов, а также надеются на рассмотрение внесенного в феврале Избирательного кодекса. Об этом рассказали на пресс-конференции во вторник руководители партии. Коммунисты также с оптимизмом отметили, что к их предложениям стали прислушиваться в правительстве. Эксперт считает, что КПРФ предлагает масштабные, но заведомо непроходные инициативы ради программного позиционирования и привлечения внимания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин на пресс-конференции, посвященной планам коммунистов на осеннюю сессию Госдумы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Слева направо: заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин на пресс-конференции, посвященной планам коммунистов на осеннюю сессию Госдумы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Свое выступление в пресс-центре ТАСС лидер КПРФ и ее фракции в Госдуме Геннадий Зюганов начал с традиционного призыва к финансовому блоку правительства сменить экономический курс и прислушаться к рекомендациям коммунистов, разработавших антикризисный «бюджет развития». Сформировать этот бюджет они предлагают посредством принятия 12 законопроектов, уже внесенных КПРФ либо готовых к внесению.

По мнению зампреда ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, поводы для оптимизма в этом смысле у коммунистов есть, поскольку антикризисная программа партии «стремительно в текущих условиях доказывает свой спасительный характер для России», а к предложениям КПРФ даже стали прислушиваться в правительстве. «Перед отчетом правительства вся наша команда встречалась с (премьером.— “Ъ”) Михаилом Мишустиным, его заместителями, ключевыми министрами,— напомнил коммунист.— Многие интонации поменялись в лучшую сторону. Появляются темы, которые раньше крупные чиновники даже не брались обсуждать. Например, они понимали, что с нами тяжело дискутировать по теме национализации, и от нее отмахивались. Теперь оказалось, что в нынешнее время характер угроз таков, что роль государства не может быть снижена. Наконец-то министры во главе с председателем правительства готовы с нами это обсуждать».

Первый зампред ЦК Юрий Афонин, в свою очередь, напомнил о проекте Избирательного кодекса, который был внесен в феврале и, как ожидают в партии, может быть рассмотрен в осеннюю сессию.

В нем КПРФ, в частности, предлагает отказаться от многодневного и электронного голосования, отменить возможность волеизъявления на придомовых территориях, запретить практику «паровозов», снять муниципальный фильтр на губернаторских выборах и ввести принцип неизменности нормативно-правовой базы в период избирательной кампании.

По мнению господина Афонина, если бы этот кодекс был принят до нынешних выборов, то «целого ряда крупных скандалов удалось бы избежать». При этом он признал, что в 2023 году уровень административного давления на КПРФ «чуть меньше», чем в предыдущие годы, хотя и без проблем не обошлось. Среди таковых коммунист назвал «недопущение на выборы через пресловутый муниципальный фильтр» кандидата в губернаторы Алтайского края Марии Прусаковой и точечные попытки снятия КПРФ с муниципальных кампаний: в Архангельской области список удалось отстоять, а вот в двух городах Амурской области Компартия все-таки осталась без выборов.

Также Юрий Афонин сообщил, что одной из ключевых инициатив, которые КПРФ внесет в Думу в осеннюю сессию, станет проект Трудового кодекса, разработанный командой под руководством депутата Георгия Камнева.

«Этот кодекс будет направлен на интересы людей труда, развитие профсоюзного движения, обеспечение молодежи первым рабочим местом и целый ряд других социальных гарантий»,— пообещал коммунист. Проект подразумевает расширение полномочий профсоюзов, в том числе закрепляет их обязательное участие в обсуждении вопросов снижения зарплаты. Кроме того, авторы предлагают ввести специализированные трудовые суды для разрешения трудовых споров и добавить к списку нерабочих праздничных дней две даты: 1 июля — День ветеранов боевых действий и 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции.

Также коммунисты собираются внести проект Налогового кодекса, закрепляющий переход на прогрессивную шкалу налогообложения.

Его разработала группа во главе с депутатом Михаилом Щаповым. «КПРФ уже не раз заявляла о необходимости переходить к прогрессивной шкале, чтобы основные налоги платили сверхбогатые и добывающие компании. А у нас, к сожалению, основное бремя на простом населении и наших производственниках»,— пояснил господин Афонин.

Наконец, зампред комитета Думы по вопросам семьи Мария Дробот рассказала о предложении обеспечить бесплатным горячим питанием школьников вплоть до девятого класса (сейчас его получают только учащиеся начальных классов). Эту инициативу КПРФ уже вносила во время весенней сессии, но парламентское большинство ее не поддержало. Также коммунисты предлагают принять закон о многодетной семье, устанавливающий единые меры ее поддержки во всех регионах. Отметим, что прошлым летом на пленуме ЦК коммунисты анонсировали еще и подготовку проекта новой Конституции, но в планы на осеннюю сессию этот пункт пока не вошел.

Политолог Константин Калачев считает, что КПРФ предлагает такие масштабные, но заведомо непроходные инициативы, как проекты кодексов, ради программного позиционирования и создания информационных поводов. «Тезисы программы принимают форму законопроектов. Есть чем оправдаться перед избирателями, есть в чем упрекнуть другие фракции, не поддержавшие законопроект. В конце концов, это инфоповод»,— отмечает эксперт.

Ксения Веретенникова