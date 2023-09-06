Доллар превысил 98 рублей

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже растет на 0,33%, до 98,3 руб./$. Доллар превысил уровень 98 руб. впервые с 15 августа. Курс евро дорожает на 0,44%, до 105,3 руб./€. Юань вырос на 0,31%, до 13,4 руб.

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Объемы торгов валютой на Мосбирже в августе достигли максимума с февраля 2022 года. Впервые за несколько месяцев выросла доля операций с долларами, но лидерство осталось за юанями.

Вчера, 5 сентября, глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк может снова повысить ключевую ставку, если доллар приблизится к отметке 100 руб. После этого замглавы ЦБ Алексей Заботкин подтвердил, что регулятор может 15 сентября может повысить ключевую ставку из-за проинфляционных рисков. Сейчас ставка 12%.

Подробности — в публикации «Ъ» «Инвесторы вспомнили о долларе».

Лаура Кеффер