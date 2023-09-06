СМИ: США и Албания запросили заседание СБ ООН по Украине 8 сентября

Председательствующая в Совбезе (СБ) ООН Албания, а также США запросили провести в пятницу, 8 сентября, заседание СБ ООН по теме Украины. Об этом сообщают источники «РИА Новости» и ТАСС. По их словам, темой заседания, как ожидается, будет годовщина референдумов на присоединенных к РФ регионах.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. В этих четырех регионах действует военное положение. В мае 2023-го господин Путин подписал закон, предусматривающий проведение выборов на территориях, где действует военное положение, в сентябрьский единый день голосования.

Подробности — в материале «Ъ» «Волеизъявление в свободной форме».

Лаура Кеффер