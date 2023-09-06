Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Капитан особого назначения

Глава ветеранского комитета Саратовской облдумы отправляется в зону СВО

Депутат Саратовской областной думы Александр Янклович заявил о своей отправке в зону специальной военной операции (СВО). На пресс-конференции парламентарий рассказал, кому передаст дела — руководство волонтерской и гуманитарной деятельностью в тылу. В числе задач, которыми занимался депутат, была и наладка гуманитарных коридоров. Однако в закрытых чатах родственники участников СВО обсуждают, что до их мужей и сыновей гуманитарная помощь часто не доходит. Политологи отмечают, что фронт нуждается в опытных управленцах.

Руководить САГ будет Николай Сорокин (слева), шефство над музеем СВО возьмет военкор Лилия Матвеева (справа)

Руководить САГ будет Николай Сорокин (слева), шефство над музеем СВО возьмет военкор Лилия Матвеева (справа)

Фото: Дарья Васенина

Руководить САГ будет Николай Сорокин (слева), шефство над музеем СВО возьмет военкор Лилия Матвеева (справа)

Фото: Дарья Васенина

Глава комитета по делам ветеранов Саратовской областной думы Александр Янклович собрал 5 сентября пресс-конференцию по случаю своей отправки в зону специальной военной операции. Встреча прошла на площадке «ГТРК-Саратов». Парламентарий рассказал журналистам о создании в Росгвардии 116й отдельной бригады особого назначения — депутат отправится на фронт заместителем командира этого соединения.

По данным Kartoteka.ru, герой России, капитан Александр Янклович с 2018 года возглавляет саратовскую региональную общественную организацию «Саратовская ассоциация героев» (САГ). Судя по реквизитам для перевода средств, которые указаны в канале «Твои Герои, Саратов! ZOV», сбор осуществляется в том числе и на счета этой организации. В 2022 году оборот средств САГ вырос в сравнении с 2021 годом на 78259% (с 83 тыс. руб. до более чем 65 млн руб.).

Александр Яклович несколько раз отметил, что решение пойти на фронт принадлежит лично ему. «Это не первая моя попытка уйти в действующие вооруженные силы, но ситуация складывалась различным образом, так что приоритет выполнения задач был более важен иной»,— объяснил парламентарий.

В зоне СВО, рассказал спикер, продолжится исполнение поручения губернатора Романа Бусаргина — налаживание гуманитарного коридора. Заняться этим на новом месте капитану Янкловичу предстоит в середине сентября. До этого момента парламентарий передаст дела в Саратове — гуманитарной и волонтерской деятельностью займется «команда Александра Янкловича». В отделении его обязанности будет исполнять заместитель — полковник запаса Николай Сорокин. А шефство над музеем СВО может взять военкор Лилия ­Матвеева.

«Продолжит свою законотворческую деятельность и комитет думы по делам ветеранов. Александр Янклович по-прежнему будет его возглавлять и курировать решение вопросов, направленных на поддержку военно­служащих, их семей, а также ветеранов боевых действий. Кроме того, парламентарий останется на связи с избирателями»,— заверила пресс-служба облдумы.

На пресс-конференции господин Янклович рассказал об итогах своей деятельности в Саратове: Telegram-канале «Твои герои, Саратов! ZOV» (аккумулирует гуманитарную помощь для саратовских 94го, 98и 99го полков, в описании господин Янклович числится одним из создателей), наладке связи между саратовскими полками и сотрудничестве с региональными предпринимателями. «Помимо саратовских мы ведем девять различных подразделений и соединений, в которых служат саратовские бойцы. У нас появится скоро новый полк — 83й, который сегодня заходит туда (в зону СВО. — «Ъ»). Под нашей опекой есть подразделение, состоящее из бывших заключенных Саратовской области, подразделение „Север-Z“»,— поделился депутат.

Александр Янклович отдельно отметил преемственность поколений его семейства — начиная с деда, заканчивая сыном, все мужчины были военнослужащими. «Куда мне еще?»— вопросил он. «Я обещаю, что не опозорю ни землю саратовскую, ни своих близких, ни нашу страну. Служить буду с честью, до победы. А как будем действовать после победы, встретимся и обязательно поговорим»,— завершил пресс-конференцию ­депутат.

В закрытых чатах родственников саратовских участников СВО регулярно поднимают тему «недоимки». Приобретенные на пожертвования стройматериалы, техника и др. до фронта часто не доходят, говорят они. Приходят только личные посылки, адресованные конкретным бойцам. Заявлять о чем-то прямо многие боятся — может сказаться на родных. Часть подвергшихся критике гуманитарных коридоров налаживал капитан Янклович.

«Янклович сам, в общем то, решил поехать в зону СВО,— подчеркнул в разговоре с «Ъ» и политолог Александр Пантелеев,— тем более, что боевой опыт у него есть». (Капитан Янклович, указано на сайте саратовского отделения партии «Единая Россия», в 1999 году «неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе». — «Ъ»). «Человек он известный и значимый. Он знает, что делает»,— считает эксперт.

Господин Пантелеев отметил, что поездка капитана Янкловича на фронт может быть «служебным рейсом»: «он может принести пользу и подняться выше».

Насчет того, почему депутата, несмотря на его попытки отправиться на фронт ранее, отправили в зону СВО только сейчас, политолог предположил, что сегодня потребовался опытный человек, «умеющий командовать людьми». «Власть использует все резервы, чтобы добиться полного успеха в специальной военной операции»,— резюмировал господин Пантелеев.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...