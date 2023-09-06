Капитан особого назначения

Депутат Саратовской областной думы Александр Янклович заявил о своей отправке в зону специальной военной операции (СВО). На пресс-конференции парламентарий рассказал, кому передаст дела — руководство волонтерской и гуманитарной деятельностью в тылу. В числе задач, которыми занимался депутат, была и наладка гуманитарных коридоров. Однако в закрытых чатах родственники участников СВО обсуждают, что до их мужей и сыновей гуманитарная помощь часто не доходит. Политологи отмечают, что фронт нуждается в опытных управленцах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководить САГ будет Николай Сорокин (слева), шефство над музеем СВО возьмет военкор Лилия Матвеева (справа)

Фото: Дарья Васенина Руководить САГ будет Николай Сорокин (слева), шефство над музеем СВО возьмет военкор Лилия Матвеева (справа)

Фото: Дарья Васенина

Глава комитета по делам ветеранов Саратовской областной думы Александр Янклович собрал 5 сентября пресс-конференцию по случаю своей отправки в зону специальной военной операции. Встреча прошла на площадке «ГТРК-Саратов». Парламентарий рассказал журналистам о создании в Росгвардии 116й отдельной бригады особого назначения — депутат отправится на фронт заместителем командира этого соединения.

По данным Kartoteka.ru, герой России, капитан Александр Янклович с 2018 года возглавляет саратовскую региональную общественную организацию «Саратовская ассоциация героев» (САГ). Судя по реквизитам для перевода средств, которые указаны в канале «Твои Герои, Саратов! ZOV», сбор осуществляется в том числе и на счета этой организации. В 2022 году оборот средств САГ вырос в сравнении с 2021 годом на 78259% (с 83 тыс. руб. до более чем 65 млн руб.).

Александр Яклович несколько раз отметил, что решение пойти на фронт принадлежит лично ему. «Это не первая моя попытка уйти в действующие вооруженные силы, но ситуация складывалась различным образом, так что приоритет выполнения задач был более важен иной»,— объяснил парламентарий.

В зоне СВО, рассказал спикер, продолжится исполнение поручения губернатора Романа Бусаргина — налаживание гуманитарного коридора. Заняться этим на новом месте капитану Янкловичу предстоит в середине сентября. До этого момента парламентарий передаст дела в Саратове — гуманитарной и волонтерской деятельностью займется «команда Александра Янкловича». В отделении его обязанности будет исполнять заместитель — полковник запаса Николай Сорокин. А шефство над музеем СВО может взять военкор Лилия ­Матвеева.

«Продолжит свою законотворческую деятельность и комитет думы по делам ветеранов. Александр Янклович по-прежнему будет его возглавлять и курировать решение вопросов, направленных на поддержку военно­служащих, их семей, а также ветеранов боевых действий. Кроме того, парламентарий останется на связи с избирателями»,— заверила пресс-служба облдумы.

На пресс-конференции господин Янклович рассказал об итогах своей деятельности в Саратове: Telegram-канале «Твои герои, Саратов! ZOV» (аккумулирует гуманитарную помощь для саратовских 94го, 98и 99го полков, в описании господин Янклович числится одним из создателей), наладке связи между саратовскими полками и сотрудничестве с региональными предпринимателями. «Помимо саратовских мы ведем девять различных подразделений и соединений, в которых служат саратовские бойцы. У нас появится скоро новый полк — 83й, который сегодня заходит туда (в зону СВО. — «Ъ»). Под нашей опекой есть подразделение, состоящее из бывших заключенных Саратовской области, подразделение „Север-Z“»,— поделился депутат.

Александр Янклович отдельно отметил преемственность поколений его семейства — начиная с деда, заканчивая сыном, все мужчины были военнослужащими. «Куда мне еще?»— вопросил он. «Я обещаю, что не опозорю ни землю саратовскую, ни своих близких, ни нашу страну. Служить буду с честью, до победы. А как будем действовать после победы, встретимся и обязательно поговорим»,— завершил пресс-конференцию ­депутат.

В закрытых чатах родственников саратовских участников СВО регулярно поднимают тему «недоимки». Приобретенные на пожертвования стройматериалы, техника и др. до фронта часто не доходят, говорят они. Приходят только личные посылки, адресованные конкретным бойцам. Заявлять о чем-то прямо многие боятся — может сказаться на родных. Часть подвергшихся критике гуманитарных коридоров налаживал капитан Янклович.

«Янклович сам, в общем то, решил поехать в зону СВО,— подчеркнул в разговоре с «Ъ» и политолог Александр Пантелеев,— тем более, что боевой опыт у него есть». (Капитан Янклович, указано на сайте саратовского отделения партии «Единая Россия», в 1999 году «неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе». — «Ъ»). «Человек он известный и значимый. Он знает, что делает»,— считает эксперт.

Господин Пантелеев отметил, что поездка капитана Янкловича на фронт может быть «служебным рейсом»: «он может принести пользу и подняться выше».

Насчет того, почему депутата, несмотря на его попытки отправиться на фронт ранее, отправили в зону СВО только сейчас, политолог предположил, что сегодня потребовался опытный человек, «умеющий командовать людьми». «Власть использует все резервы, чтобы добиться полного успеха в специальной военной операции»,— резюмировал господин Пантелеев.