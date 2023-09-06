Офицеры нарвались на «Точку-У»

2-й Западный окружной военный суд продлил до 26 января следующего года срок содержания под стражей подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова. Оба обвиняются в том, что 27 апреля 2022 года не смогли предотвратить обстрел ВСУ своей части, в том числе склада боеприпасов в Белгородской области. В результате взрывов погибли семеро военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной военной техники. Это было первое дело, возбужденное после начала СВО, по статье о нарушении правил несения боевого дежурства. Старшие офицеры и их защита просили о смягчении меры пресечения, указывая, что фигуранты не собираются скрываться от участия в предстоящем процессе, однако убедить в этом суд не смогли.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ), расследовало военное следственное управление (ВСУ) СКР по Западному военному округу. После того как военная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Анатолия Бондарева и Дмитрия Дмитракова, материалы дела были направлены для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд. Однако там подсудимые заявили ходатайство об изменении территориальной подсудности и передаче материалов их дела в 1-й Западный окружной военный суд, расположенный в Санкт-Петербурге. Спор о том, где надлежит проводить процесс, был перенесен в апелляционную инстанцию, которая на ходатайство старших офицеров ответила отказом. Те, впрочем, на этом не успокоились и обратились с жалобой уже в кассационный военный суд, расположенный в Новосибирске.

В кассационной инстанции аргументы подсудимых и их защиты изучались около двух недель, после чего в вопросе территориальной подсудности была поставлена точка: материалы уголовного дела вернули во 2-й Западный окружной военный суд. Слушания еще не начались, дата предварительного заседания будет назначена в ближайшее время. При этом процесс будет проходить в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретных сведений.

Между тем, пока решался вопрос с территориальной подсудностью уголовного дела, истек срок содержания обвиняемых под стражей. Поэтому ВСУ СКР по Западному военному округу обратилось в суд с ходатайством о продлении срока действия этой меры пресечения, которое рассмотрел судья Денис Краснов.

Аргументируя свою позицию, представитель обвинения привел вполне стандартные для таких случаев доводы о том, что, оказавшись на свободе, офицеры Бондарев и Дмитраков «с целью избежать уголовного наказания» могут скрыться от суда, а также оказать давление на свидетелей с тем, чтобы те изменили свои показания, данные ранее в ходе предварительного следствия.

В свою очередь, подсудимые и их защитники (интересы обвиняемых представляли адвокаты по назначению) попытались убедить суд в том, что скрываться офицерам некуда и незачем и делать этого они не собираются. Кроме того, говорили подсудимые и их адвокаты, все необходимые материалы в рамках уголовного дела следствием уже собраны, следственные действия завершены и поэтому воспрепятствовать правосудию господа Бондарев и Дмитраков не могут. На этом основании защита просила суд ограничиться любой мерой пресечения, не связанной с содержанием фигурантов под стражей. Одновременно господа Бондарев и Дмитраков просили судью Дениса Краснова изменить инкриминируемую им следствием ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения боевого дежурства по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ) на ч. 3 ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения боевого дежурства вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия). Дело в том, что вторая часть статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы, а третья — до трех лет колонии.

Выслушав обе стороны, суд отказал старшим офицерам в смягчении меры пресечения, а второй вопрос не стал даже рассматривать: он не был предметом заседания.

Атака ВСУ на военные склады была совершена 27 апреля 2022 года. Тогда в районе села Старая Нелидовка Белгородской области загорелся склад боеприпасов, в результате чего произошел взрыв. Следственный комитет России в ходе расследования инцидента установил, что причиной ЧП стала выпущенная украинской стороной ракета «Точка-У», запущенная с территории Харьковской области. Всего было зафиксировано не менее трех пусков ракет. По версии следствия, в результате украинской атаки, а также преступных действий офицеров Дмитракова и Бондарева, нарушивших правила боевого дежурства, погибли семь российских военнослужащих и были ранены 43. Также было уничтожено 15 и повреждено 30 единиц военной техники. Причиненный части ущерб следствие оценило в сумму около 90 млн руб. Согласно выводам следствия, офицеры имели все возможности для предотвращения атаки ВСУ, но своим бездействием допустили причинение серьезного ущерба обороноспособности страны.

Юрий Сенаторов