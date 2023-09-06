57,6 пункта составило значение индекса PMI сферы услуг РФ в августе, сообщили аналитики S&P Global. Показатель за месяц продемонстрировал заметный рост (с 54 пунктов в июле), достигнув максимального уровня с марта этого года на фоне увеличения внутреннего спроса и значительного расширения деловой активности в секторе. Темпы роста числа новых заказов услуг в августе были наивысшими за последние три года при также максимальном росте себестоимости. В результате темпы повышения отпускных цен ускорились третий месяц подряд и стали самыми высокими с мая 2022 года. Поставщики услуг в августе зафиксировали и значительный рост численности рабочей силы, после того как в июле показатель практически не изменился.

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