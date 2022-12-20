Бывший мэр посчитал обвинение оскорбительным

Суд начал рассматривать по существу второе уголовное дело бывшего мэра Томска Ивана Кляйна. Экс-чиновнику вменяется в вину злоупотребление должностными полномочиями при приемке работ по ремонту дороги, которые были выполнены с нарушениями, и причинение городской казне ущерба в размере 74 млн руб. Бывший градоначальник заявил, что принципами его работы на посту мэра всегда были «порядок, дисциплина, качество и ответственность». Обвинения в свой адрес он отрицает. Защита добивается оправдания экс-мэра по первому уголовному делу.

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В Томске во вторник началось судебное следствие по второму уголовному делу бывшего мэра Ивана Кляйна. Вместе с ним под судом находятся экс-начальник городского департамента дорожной деятельности Сергей Аушев и бывший проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета Артем Рышков. Судебное разбирательство началось с оглашения обвинительного заключения.

По версии следствия, в 2019 году глава Томска, зная, что ремонт одной из городских магистралей выполнен не по нормативам, приказал начальнику городского департамента дорожной деятельности Сергею Аушеву подыскать организацию в сфере строительного контроля, которая приняла бы работы. Чтобы исполнить поручение мэра, чиновник обратился к проректору архитектурно-строительного университета Артему Рышкову, который, говорится в деле, подписал соответствующие акты, исполнительную документацию, а также отчет строительного контроля. После того как бумаги завизировал начальник профильного департамента, подрядчику были необоснованно перечислены более 74 млн руб. Следствие квалифицировало это как злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Выслушав речь прокурора, Иван Кляйн заявил, что в материалах следствия множество нестыковок. «Обвинение настолько неполно и противоречиво, что для меня практически делает невозможным однозначно ответить на вопросы — в чем я обвиняюсь и почему. Свою вину по предъявленному обвинению я не признаю в полном объеме»,— высказал свою позицию бывший градоначальник.

Иван Кляйн, который в 2013 и 2018 годах избирался на пост главы Томска, отметил, что всегда трудился для города и горожан, а его принципами работы на посту мэра были «порядок, дисциплина, качество и ответственность».

«Мне очень обидно, до глубины души, и даже оскорбительно, когда с моим стремлением сделать как можно лучше, насколько это позволяли финансы города, мне вменяется обвинение в какой-то заинтересованности в приемке и оплате работ ненадлежащего качества. Когда столько времени, сил и здоровья мной отдано для процветания Томска и комфортного, безопасного проживания жителей в нем. Я никогда не давал указаний о принятии работ любой ценой. Если мои подчиненные что-то скрывали, недоговаривали либо просто боялись наказания, я надеюсь, что в ходе судебного разбирательства удастся разобраться, что такое перекладывание ответственности за свои действия на меня является не чем иным, как попыткой избежать собственной ответственности»,— прокомментировал обвинение экс-мэр.

Иван Кляйн также обратил внимание суда на то, что проводился исключительно текущий ремонт автодороги, поскольку на него капитальных средств не выделялось. «Обвинение пришло к ошибочному выводу, что текущие ремонты должны были делаться в соответствии со строгими стандартами свода правил, принятого для строительства, реконструкции и капитального ремонта автодорог. При текущем ремонте следовало руководствоваться ГОСТом, применяемым при восстановлении технико-эксплуатационных характеристик дороги»,— раскритиковал выводы следствия бывший градоначальник. Ранее его защита утверждала, что отремонтированная в 2019 году магистраль эксплуатируется, до настоящего времени нет запретов на ее использование.

Бывший проректор университета Артем Рышков также настаивал в суде на своей невиновности. Сергей Аушев вину признал частично, пояснив, что имели место нарушения исполнения муниципального контракта, рассказали «Ъ» в объединенной пресс-службе судейского сообщества Томской области. Установив порядок исследования доказательств, суд объявил в слушаниях перерыв до 12 января.

Сторона защиты в то же время добивается пересмотра первого уголовного дела Ивана Кляйна. Год назад Советский райсуд Томска назначил ему два года колонии общего режима, признав виновным по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), областной суд подтвердил законность этого решения. Назначенный срок экс-градоначальник отбыл, находясь вначале в СИЗО, а потом под домашним арестом. 15 декабря жалоба защиты была зарегистрирована в канцелярии 8-го кассационного суда общей юрисдикции, который расположен в Кемерово.

Константин Воронов, Новосибирск