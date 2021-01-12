Адвокату предъявили три статьи

В Санкт-Петербурге бывшего адвоката Адвокатской палаты Ленинградской области Александра Кайданова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Среди вмененных ему преступлений — убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и особо крупное мошенничество. Назначенный изначально адвокату срок был меньше, но дело отправили на пересмотр из-за несоблюдения обвиняемым условий досудебного соглашения: он признался, что оговорил участника преступной группы, надеясь на изменение меры пресечения. В организованной преступной группе (ОПГ), с которой взаимодействовал адвокат, также состояли полицейский и подозреваемый в покушении на убийство журналиста Игоря Рудникова охранник.

На основании вердикта присяжных городской суд Санкт-Петербурга признал Александра Кайданова виновным в организации убийства (ч. 3 ст. 33 и п. «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 111 УК РФ), а также в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В сентябре 2010 года адвокат решил наказать свою знакомую Марину Бялик, с которой у него случился конфликт. Сообщники Александра Кайданова, среди которых был охранник и киллер Михаил Васюк, подкараулили женщину в мастерской по ремонту обуви в Московском районе города. Там Марину Бялик избили металлической монтировкой и прострелили ей ногу. Позднее знакомая адвоката скончалась в больнице от полученных травм. За этот «заказ» один исполнитель преступления получил 30 тыс. руб., а второму был прощен долг 250 тыс. руб.

Часть преступлений, фигурирующих в деле адвоката, была совершена совместно с участниками ОПГ, созданной владельцем кафе «Сахара» Ахмедудином Сахратулаевым.

Группировка действовала в Санкт-Петербурге в 2009–2016 годах. Так, в апреле 2010 года предприниматель Борис Клементов решил похитить 10 млн руб., принадлежавших его бизнес-партнеру Михаилу Кускову, и обратился за помощью к адвокату Александру Кайданову. Уже в мае юрист подготовил договор займа и долговые расписки, не соответствующие действительности, о получении Михаилом Кусковым в долг 10 млн руб. С окончательным планом злоумышленникам помогали старший оперуполномоченный петербургского уголовного розыска Евгений Попов, охранник Михаил Васюк и еще один участник группировки Сергей Орлов. 12 мая 2010 года они похитили Михаила Кускова, которого затем под угрозой убийства заставили подписать несколько экземпляров договора займа и расписки. За это Евгений Попов получил 240 тыс. руб., а Михаил Васюк и Сергей Орлов — по 30 тыс руб. Квартиру в счет долга предпринимателя затем изъять не удалось, поскольку она была его единственным жильем, поэтому Михаила Кускова решили убить. В ноябре он получил несколько ударов ножом и монтировкой около своего дома, отчего скончался на месте.

Летом прошлого года большинство участников ОПГ были приговорены к длительным срокам, получив от шести до 18 лет колонии строгого и общего режима. Всего в группировку входили восемь человек. Досудебное соглашение из них заключили двое — киллер Михаил Васюк и адвокат Александр Кайданов. В январе 2019 года юриста приговорили к 13 годам строгого режима, но позднее третий кассационный суд общей юрисдикции отменил решение нижестоящей инстанции по просьбе прокурора. В кассационном представлении надзорщик сообщал, что адвокат отказался от своих показаний о роли и участии Сахратулаева в деятельности организованной группы.

Александр Кайданов пояснил, что оговорил лидера ОПГ, надеясь на изменение меры пресечения, а на деле ему о преступной деятельности Сахратулаева ничего не известно.

В итоге наказание адвокату ужесточили на четыре года — сегодня он признал свою вину.

Бывший полицейский и ветеран боевых действий Михаил Васюк отбывал 12 лет строгого режима в колонии в Астраханской области, однако в 2019 году его этапировали обратно в Санкт-Петербург. На этот раз следствие обвиняет его в покушении на главного редактора калининградского издания «Новые колеса» Игоря Рудникова. По версии правоохранителей, Михаил Васюк прибыл в Калининград в марте 2016 года с подельниками Алексеем Кашириным и Акбарджоном Баротовым. Находясь возле кафе «Солянка», они атаковали журналиста: Васюк схватил его сзади, лишив возможности сопротивляться, а Каширин пять раз ударил потерпевшего ножом в область поясницы. После этого они сели в машину, за рулем которой сидел Баротов, и уехали в съемную квартиру. Сам Игорь Рудников неоднократно указывал на Михаила Васюка как на участвовавшего в покушении на него человека. Своей вины по этому делу бывший полицейский не признает.

Марина Царева, Санкт-Петербург