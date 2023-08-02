Раскаявшемуся убийце припомнили труп на кладбище

Столичный главк МВД сообщил о раскрытии резонансного убийства гендиректора фирмы ритуальных услуг «Гранит» Олега Потемкина, которое было совершено 11 лет назад на кладбище в Пикалево. Из троих подозреваемых с солидным криминальным прошлым (Алексей и Александр Груздевы, а также Михаил Васюк) задержаны двое. Последнего арестовывать нет надобности: он уже давно сидит в колонии за аналогичные преступления. Также Васюка обвиняют в покушении на калининградского журналиста Игоря Рудникова. Остальных в органах тоже прекрасно знают: в их богатом послужном списке числятся избиения, хранение оружия и даже участие в инсценировке нападения на скандально известного экс-главу Всеволожского района Александра Соболенко, который сам проходит по делу о растрате более 121 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший полицейский и ветеран боевых действий Михаил Васюк

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Бывший полицейский и ветеран боевых действий Михаил Васюк

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Тело застреленного директора ритуальной компании «Гранит» Олега Потемкина, по данным регионального СКР, обнаружили в мае 2012 года в кладбищенской сторожке в Пикалево (Бокситогорский район), куда ворвались двое — на тот момент неизвестных. В помещении прозвучали три выстрела: два в потолок, один в голову бизнесмену. До этого жертву несколько раз ударили ножом в грудь и в ногу. На месте криминалисты также нашли остатки резиновых пуль, одна из которых и стала причиной смерти господина Потемкина в больнице через несколько часов. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, тогда поймать преступников по горячим следам не получилось, вышло позже. Когда именно, в полиции не уточнили, однако известно, что одного взяли в Петербурге, другого — в Севастополе, а третий уже находился в заключении за аналогичные дела.

Как выяснило издание 47news, речь идет о родных братьях Груздевых — Александре и Алексее, а также об именитом киллере и бывшем капитане полиции Михаиле Васюке, которого задержали весной 2016 года, а после осудили на 12 лет в ИК строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и убийство, совершенное группой лиц по найму (п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Тюремный срок он отбывает в Архангельской области. По данным следствия, в сентябре 2010 года по заказу бывшего адвоката из Ленинградской области Александра Кайданова (приговорен к 17 годам строгого режима) Михаил Васюк вместе с сообщниками избил знакомую защитника Марину Бялик и прострелил ей ногу. Позднее жертва скончалась в больнице от полученных травм. Также Васюк в составе организованной группы участвовал в похищении человека, которого заставили подписать документы о передаче 10 млн рублей заказчику похищения. Свою вину он признал полностью и раскаялся в содеянном.

Помимо этого, фигуранту вменяют (совместно с Акбарджоном Боротовым и Алексеем Кашириным — некогда старшим сержантом петербургского ОМОНа) покушение на главреда калининградской газеты «Новые колеса» и экс-депутата регионального парламента Игоря Рудникова (ч. 3 ст. 30 — п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Нападение произошло среди бела дня в центре Калининграда. Тогда в кафе «Солянка» журналисту нанесли пять ударов ножом — из-за поврежденной артерии он потерял более двух литров крови, но чудом выжил. Тогдашний губернатор области Николай Цуканов потребовал от полиции в кратчайшие сроки раскрыть нападение на депутата и издателя газеты.

Ранее Михаил Васюк был этапирован в петербургское СИЗО-1 «Кресты» для производства следственных действий. В феврале прошлого года Фрунзенский райсуд Петербурга зарегистрировал в отношении Михаила Васюка уголовное дело о покушении на убийство господина Рудникова. Перевода рассмотрения данного дела в Северную столицу добились адвокаты Васюка — Надежда Жирнова и Юлия Расчетова.

Госпожа Жирнова на вопрос «Ъ-СПб», был ли допрошен по новому делу ее подзащитный и признает ли он обвинения, отказалась от каких-либо комментариев, сославшись на то, что ее доверитель пока не давал согласия общаться с прессой. Защитница Расчетова и вовсе бросила трубку, не сказав ни слова.

Ранее Михаилу Васюку за все его деяния грозило пожизненное заключение, однако он заключил сделку с прокуратурой, в рамках которой передал информацию обо всех фигурантах дел, по которым ему были предъявлены обвинения.

До сих пор на свободе находились братья: 40-летний Алексей и 44-летний Александр Груздевы. Оба не раз уже попадали под оперативный интерес за нападения, хранение оружия и избиения людей. Как сообщал «Ъ», в 2013 году они, вместе с Васюком, даже поучаствовали, как считает следствие, в организации бывшим главой Всеволожского района Александром Соболенко нескольких нападений на самого себя. В материалах дела говорится, что экс-чиновник сообщил в полицию, что некие «неустановленные лица, находясь на придомовой территории по месту проживания Соболенко, обстреляли окна его квартиры». В дальнейшем в прокуратуре пришли к выводу, что версия господина Соболенко не нашла объективного подтверждения. Сам он был задержан в Петербурге в декабре 2021 года по обвинению в махинациях с садовыми участками и растрате 121 млн рублей.

Андрей Кучеров