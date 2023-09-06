СБУ поговорила с таможней

“Ъ” стали известны некоторые подробности совершенного в минувший вторник покушения на экс-главу таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского. По данным близкого к расследованию источника, от гибели его спасло незнание настроек гаджета. Получив в подарок мобильный телефон с радиоуправляемой бомбой внутри, экс-чиновник попросил своего сына сначала настроить смартфон, поэтому в момент поступления смертоносного вызова от террористов ни один из господ Афанасьевских не держал аппарат возле головы. Взрыв произошел, когда юноша протягивал звонящий телефон отцу со словами «Пап, тебя…».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии следствия, Юрия Афанасьевского (на фото) пытались убить с помощью звонка с Украины

Фото: Александр Река / ТАСС По версии следствия, Юрия Афанасьевского (на фото) пытались убить с помощью звонка с Украины

Фото: Александр Река / ТАСС

Во вторник управление СКР по ЛНР сообщило о задержании предполагаемой участницы покушения на бывшего главу таможенного комитета республики Юрия Афанасьевского. Как сообщила “Ъ” официальный представитель управления Елена Марковская, подозреваемая в покушении на убийство двух лиц общественно опасным способом и в незаконном обороте взрывчатки (ч. 2 ст. 105 и ст. 222.1 УК РФ) жительница Луганска уже признала свою причастность к преступлению, дала показания, касающиеся его вероятных организаторов. Сейчас сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ идут по следам этих людей. Уже проводятся назначенные следствием взрывотехническая экспертиза по обломкам телефона и генетическая экспертиза оставшихся на них потожировых следов вероятного изготовителя «адской машинки». Полученные экспертами результаты помогут установить и разыскать всех участников организованной преступной группировки, подготовившей и совершившей покушение.

Как поясняют близкие к расследованию источники “Ъ”, пока со слов Афанасьевского-старшего известно, что к подрыву мог быть причастен его некий знакомый по имени Николай. По версии таможенника, он является жителем России, однако мобильный телефон Николая, как утверждают источники “Ъ”, в последнее время работал только на территории Украины и именно из этой страны в минувшее воскресенье он позвонил жителю Луганска господину Афанасьевскому и напомнил о себе. Собеседник предложил таможеннику продолжить хотя бы дистанционные контакты. При этом, по мнению Николая, общаться приятелям следовало бы через безопасный, по его мнению, мессенджер Telegram. Узнав о том, что его знакомый пока освоил только разговоры по телефону и эсэмэски, звонивший выразил готовность немедленно исправить этот казус, а заодно и подарить другу современный смартфон. Оказалось, кстати, что в Луганске у Николая живет подруга, готовая прямо сейчас купить гаджет по его поручению и передать его господину Афанасьевскому.

Так Юрий Афанасьевский неожиданно для себя стал владельцем нового смартфона. Интересно, что предполагаемая сообщница террористов пришла на встречу в явно ненужных ей очках и ярко-рыжем парике. Опытный таможенник, по его словам, обратил внимание на странный вид дамы, но не придал этому особого значения. Подарок господин Афанасьевский принес домой, однако воспользоваться им сразу не получилось. Смартфон нужно было сначала настроить: привязать к аккаунту в Google, скачать необходимые приложения и т. д. На это ушло остаток воскресенья и весь понедельник, причем настройку аппарата далекий от современных средств связи отец поручил своему сыну. Только к утру вторника номер телефона генерала Афанасьевского появился в Telegram, и почти сразу после этого на него поступил звонок от Николая.

«Пап, тебя…»,— успел сказать Афанасьевский-младший. В тот момент, когда родственники передавали гаджет друг другу, и произошел взрыв. По данным источника “Ъ”, заряд взрывчатки в аппарате был совсем небольшим: его мощность в тротиловом эквиваленте исчислялась буквально в граммах. Однако и ее вполне хватило бы для нанесения смертельных травм в том случае, если бы жертва держала аппарат возле головы. Учитывая, что ни один из господ Афанасьевских по телефону в момент взрыва не разговаривал, родственники отделались неопасными для жизни травмами. Отцу посекло лицо обломками гаджета, а сын получил минно-взрывную травму пальцев руки.

Напомним, заложенная в телефоны взрывчатка использовалась еще в прошлом веке, причем не только террористами, но и против них. Едва ли не первой жертвой «мобильной бомбы» стал палестинский террорист, видный специалист по изготовлению взрывных устройств и подготовке террористов-смертников Яхья Айяш. В 1996 году известный под псевдонимом Инженер боевик получил заминированный телефон в подарок от агента израильской разведки и погиб мгновенно, приняв первый же поступивший на него звонок. При вызове сработал микромотор вибросигнала телефона, замкнувший контакты электроцепи вмонтированной в него бомбы. Стоит отметить, что 27 лет назад телефоны имели принципиально другие массогабаритные характеристики. В их корпус можно было незаметно заложить, например, 60 г тротила, создав таким образом самодельную бомбу, аналогичную по мощности гранате.

Как украинские спецслужбы сумели заминировать современный мобильник, масса которого составляет всего порядка 200 г, да еще и сохранить при этом работоспособность аппарата, предстоит выяснить следствию.

Сергей Машкин