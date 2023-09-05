Медиаэкран от «Сима-ленда» оставят на улице Вайнера

Навес с медиаэкраном в 306 метров на главной улице Екатеринбурга — улице Вайнера, который установила компания «Сима-ленд», разместили на постоянной основе. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам господина Орлова, размещение медиаэкрана является частью преображения улицы Вайнера. В ближайшее время на ней разместят новые лавочки, урны и установят общий дизайн-код для магазинных вывесок. Глава Екатеринбурга отметил, что медиаэкран будет переведен на баланс «Горсвета».

Господин Орлов выступил за проведение тематических медиапредставлений в дальнейшем. В частности, мэр поддержал трансляцию на медиаэкране клипа Михаила Шуфутинского к третьему сентября и песен Юрия Шатунова в День рождения исполнителя. Господин Орлов предложил показывать на медиаэкране поздравления граждан с праздниками и юбилеями.

Напомним, компания «Сима-ленд» установила медиаэкран на улице Вайнера к празднованию 300-летия Екатеринбурга. С 11 августа на медиаэкране транслировали разнообразные световые шоу: салюты, пиротехнические эффекты, а также исторические события, этапы развития столицы Урала, ее достопримечательности и иную социальную информацию, связанную с достижениями, с городом и его жителями.

Василий Алексеев

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