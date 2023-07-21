Медиаэкран от «Сима-ленда» над улицей Вайнера запустят 11 августа

Большой навес с медиаэкраном на главной улице Екатеринбурга — улице Вайнера, который установила компания «Сима-ленд», запустят 11 августа. Об этом на пресс-конференции по поводу проведения мероприятий к 300-летию города заявил мэр Алексей Орлов. Сейчас медиаэкран работает в тестовом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Напомним, на медиаэкране предполагается трансляция разнообразных световых шоу: звезд, салютов, пиротехнических эффектов, а также трансляция исторических событий, этапов развития Екатеринбурга, достопримечательностей города и иная социальная информация, связанная с достижениями, с городом и ее жителями.

Основное празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет в уральской столице с 12 по 19 августа. В мэрии сообщили, что город ждет на юбилей порядка 700 официальных лиц, в числе которых будут федеральные министры, депутаты Госдумы и главы городов-побратимов.

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