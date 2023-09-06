Рубль завернули в цифру

В Екатеринбурге впервые прошел платеж цифровым рублем — с его помощью гражданин оплатил услуги салона красоты. В тестовом режиме банковские операции с цифровым рублем в России начались с 15 августа. Однако широкого применения виртуальной валюты пока не произошло. В полном объеме запустить систему планируется к 2025 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Массовое внедрение цифрового рубля запланировано на 2025 год

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Массовое внедрение цифрового рубля запланировано на 2025 год

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, что впервые в Екатеринбурге гражданин воспользовался цифровым рублем для оплаты услуг салона красоты, сообщила пресс-служба банка «Синара». По ее данным, клиент с помощью мобильного приложения банка перевел деньги на счет предпринимателя в цифровых рублях в «Делобанке» (входит в банк «Синара»).

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты наряду с наличным и безналичным рублем. Каждая единица цифрового рубля, как и банкнота, имеет уникальный цифровой код. Платформа цифрового рубля находится в ведении Центрального банка России. На ней будут располагаться онлайн-кошельки физических и юридических лиц, а также проводиться транзакции. Клиент сможет пополнять онлайн-кошелек с банковского счета или карты. После запуска системы цифрового рубля в полном объеме, который планируется к 2025 году, доступ к кошельку можно будет получить в любом банке. Для граждан стоимость операций с цифровым рублем будет бесплатной, для бизнеса — 0,3% размера платежа.

Проведение реальных операций с цифровым рублем для физических и юридических лиц началось в России с 15 августа. Массовое внедрение цифрового рубля запланировано на 2025 год. Среди первых 13 банков, которые тестируют введение цифрового рубля, — Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), банк «Синара», «Ак Барс». Пилотные тестирования действуют в 11 городах России, а цифровые кошельки открыли несколько сотен человек.

Ранее сообщалось, что «Ингосстрах» в августе уже провел первые продажи полисов за цифровые рубли в Москве, Казани и Нижнем Новгороде, а ВТБ тестировал среди сотрудников операции по открытию счетов в цифровых рублях, переводы между физическими лицами, а также операции по оплате цифровыми рублями по QR-коду.

В банке «Синара» рассказали, что тестирование проходит с использованием мобильного приложения для физических лиц банка «Синара» и юридических лиц «Делобанка» в режиме friends&family — среди близкого круга лиц. Как правило, это клиенты-сотрудники банка. Расчет в цифровых рублях будет аналогичен безналичным расчетам по своей сути: для перевода нужно найти контакт, выбрать номер телефона или ввести номер нужного человека в мобильном приложении банка, ввести сумму и подтвердить перевод.

«Перевод с цифрового счета мгновенно придет на другой цифровой счет. Для оплаты покупок цифровыми рублями нужно будет считать QR-код мобильным приложением банка финансового посредника и подтвердить платеж»,— рассказал директор по инновациям банка «Синара» Виталий Копысов.

На первом этапе внедрения цифрового рубля отрабатываются базовые, самые массовые банковские операции, пояснили в Уральском ГУ Банка России. «По результатам пилотного проекта в перспективе планируется подключение финансовых посредников, внедрение офлайн-режима, обеспечение обмена цифрового рубля на иностранную валюту и возможности открытия кошельков клиентам-нерезидентам»,— добавили в пресс-службе банка.

В Уральском ГУ Банка России пояснили, что одна из целей введения цифрового рубля — создание средства платежей и переводов, которое не будет зависеть от комиссий и лимитов. «Развитие цифровых платежей, равный доступ к цифровому рублю для всех экономических агентов приведут к снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций»,— подчеркнули в ЦБ.

«Мы должны думать о переходе в цифру, поскольку так заполнится ниша операций, совершаемых за наличный расчет. Значит, сократится количество печатаемых и утилизируемых денежных средств, что будет выгоднее с экологической точки зрения»,— пояснил директор Института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.

«Транзакции в цифровой валюте помимо обычных расчетов между юридическими и физическими лицами будут востребованы при проведении страховых выплат, а также при использовании смарт-контрактов и в прочих процессах, где необходима повышенная безопасность и прозрачность»,— прогнозирует старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

В Центробанке считают, что в перспективе внедрение цифрового рубля позволит контролировать расходование бюджетных средств и упростить проведение трансграничных платежей.

Анастасия Таначева