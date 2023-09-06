Гордума дала кандидатский минимум

В Томске завершился переход от прямых выборов мэра на схему с проведением конкурса на право занять эту должность. Городская дума утвердила главой города вице-мэра Омска Дмитрия Махиню, которого поддержал губернатор Владимир Мазур. Он набрал 26 голосов, что на один голос больше необходимого минимума. За господина Махиню проголосовали фракции «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Новых людей», но его победа была бы невозможна без поддержки представителей других депутатских объединений муниципального парламента. Господин Мазур поблагодарил гордуму и сообщил, что планы нового мэра «совпадают с его личными планами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония официального вступления Дмитрия Махини в должность мэра Томска пройдет в сентябре

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Церемония официального вступления Дмитрия Махини в должность мэра Томска пройдет в сентябре

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Вопрос «Об избрании мэра города Томска» был первым в повестке дня сессии гордумы 5 сентября. 22 августа конкурсная комиссия отобрала трех из восьми заявившихся кандидатов на этот пост: директора МУП «Асиновский единый ресурсный центр» Александра Вульфа, вице-мэра Омска Дмитрия Махиню и директора ООО «Профтранс» Игоря Ольховского.

Обсуждение кандидатур фактически началось с выступления специально для этого прибывшего на заседание губернатора Владимира Мазура. «Нам с вами нужна консолидация, нужна четкая исполнительская дисциплина, четкие действия исполнительной и законодательной власти в одной команде — в команде региона, команде президента»,— указал он на принципы, которыми, по его мнению, должны руководствоваться депутаты при голосовании.

Фамилию ни одного из кандидатов губернатор называть не стал, но в этом не было необходимости. Ранее, как сообщал „Ъ-Сибирь“, он публично поддержал Дмитрия Махиню, заявив, что «сегодня нужен именно такой мэр — независимый, волевой, способный не просто сохранить наши завоевания, но и придать новый импульс развитию». «Я очень прошу вас, коллеги, сделать ответственный выбор в пользу жителей Томска и всей нашей области»,— обратился к депутатам Владимир Мазур, завершая свою речь.

Сам Дмитрий Махиня в 10-минутном выступлении обрисовал направления своей деятельности в случае избрания мэром. В частности, он назвал обеспечение безопасности горожан, улучшение дорожно-транспортной сети, решение проблем благоустройства и социальной инфраструктуры, выстраивание взаимодействия с инвесторами, вовлечение горожан в принятие решений по проблемам Томска. «Деятельность мэра города должна выстраиваться на принципах командной работы, которую организует губернатор»,— рассказал он, чем будет руководствоваться при работе на посту главы города.

Александр Вульф, помимо прочего, предложил утвердить границы исторического поселения города Томска. «Наличие утвержденных границ позволит сохранить историческое наследие, не перегружая город объектами с сомнительной исторической ценностью»,— пояснил он. Игорь Ольховский, в свою очередь, в случае победы первым делом намерен был принять дела у и. о. мэра Михаила Ратнера и погрузиться в их изучение. «Я, несмотря на то что являюсь руководителем, не являюсь офисным планктоном. Могу взять в руки лопату, одеться соответствующе и поработать где надо физически»,— пообещал он депутатам.

Согласно регламенту обсуждения вопроса, возможность высказаться по кандидатурам была предоставлена руководителям всех парламентских фракций и групп. Но не все решили ею воспользоваться. Игорь Лютаев из группы «Чистый Томск» (два депутата) высказал сожаление в связи с тем, что теперь все горожане не могут принять участие в выборах мэра, но как именно он намерен голосовать, не уточнил.

Фракция «Яблоко» (четыре депутата) отказалась от идеи консолидированного голосования. «Мы пришли к выводу, что те кандидатуры, которые представлены, представляют один блок проправительственного направления. Поэтому у нас возникли разногласия относительно той или иной кандидатуры, и было принято решение, что каждый в кабинке (для голосования.— „Ъ“) определяет кандидатуру, которая ему предпочтительна»,— пояснил партийную позицию руководитель фракции Василий Еремин.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» (три человека) Константин Ушаков к прозвучавшему сожалению об отсутствии прямых выборов мэра добавил критику в адрес конкурсной комиссии. «Мы бы хотели, чтобы кандидатов было больше. И мы неприятно удивлены тем, что некое количество кандидатов не дошло до сегодняшнего голосования (в их числе член фракции Инга Первушина.— „Ъ“)»,— сказал он и тоже не сообщил о предпочтениях фракции.

Однозначно в поддержку Дмитрия Махини высказались представители фракций КПРФ (восемь человек) и «Единой России» (11 человек). «Мы, конечно же, можем еще в течение двух лет до конца созыва с вами выбирать мэра, но сомневаюсь, что от этого выиграют наши томичи»,— объяснил позицию коммунистов вице-спикер Андрей Петров. Как выяснилось, фракции КПРФ господин Махиня при личном общении показался «грамотным и разбирающимся в городском хозяйстве человеком». По словам единоросса Максима Резникова, партийная фракция решила поддержать Дмитрия Махиню единогласно. «Лукавить не буду, нужно поставить точку в этом процессе и выбрать мэра»,— призвал он депутатов. Напомним, что Владимир Мазур является секретарем регионального отделения ЕР.

Для избрания кандидат должен был набрать не менее 25 голосов (две трети от штатной численности депутатов гордумы). За Дмитрия Махиню проголосовали 26 депутатов. Двое поддержали Игоря Ольховского и никто — Александра Вульфа. «Наши два голоса были отданы Дмитрию Махине. Решение было сложное, были долгие споры, консультации с курирующим депутатом Госдумы РФ Алексеем Диденко, были предложения отдать только один голос или вовсе не поддерживать „кандидата от губернатора“. Но пришли к выводу, что нужно стабилизировать ситуацию в нашем городе и принимать хоть и непопулярное, сложное решение, но просто необходимое для развития города»,— рассказал „Ъ-Сибирь“ руководитель фракции ЛДПР Юрий Ворошилин. Фракция «Новых людей» из двух человек также поддержала «кандидата от губернатора», сообщил ее руководитель Александр Цин-Дэ-Шань. Оставшиеся голоса, таким образом, господин Махиня получил от отдельных депутатов «Яблока», «Справедливой России» или независимых парламентариев.

Новый глава города назвал отсутствие единогласия следствием «нормального политического диалога» и пообещал работать в интересах всех томичей. Владимир Мазур, в свою очередь, заметил, что намеченные планы Дмитрия Махини «совпадают с планами лично моими, с исполнительной властью региональной».

По словам спикера гордумы Чингиса Акатаева, церемония официального вступления Дмитрия Махини в должность мэра Томска пройдет в сентябре. Сам господин Махиня в заведенном после окончания сессии Telegram-канале сообщил, что в ближайшее время уволится с поста вице-мэра Омска и переедет в Томск вместе с семьей.

Валерий Лавский