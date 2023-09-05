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Коммерсантъ FM
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Суд признал бывшего заместителя главы Ростуризма Амунца банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего заместителя руководителя Ростуризма Дмитрия Амунца. Открыта процедура реализации его имущества. Ранее он был осужден на семь лет по делу о хищении из Межпромбанка на 29 млрд руб. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Реструктуризация долгов Дмитрия Амунца началась еще в марте по заявлению обанкротившегося в 2010 году Межпромбанка в лице Агентства по страхованию вкладов. Тогда Межпромбанк требовал от него 28,5 млрд руб.

Дмитрий Амунц был приговорен к семи годам колонии в 2017 году. В рамках гражданского иска с него взыскали сумму ущерба — более 28,5 млрд руб., а также изъяли принадлежащие чиновнику Porsche Cayenne и часть дома на Рублевском шоссе. На данный момент экс-замглавы Ростуризма удовлетворил требования в размере чуть более 26 млн руб.

Суд установил, что за 2008–2009 годы Дмитрий Амунц способствовал хищению 29 млрд руб., выделенных Межпромбанку Центробанком как беззалоговый кредит. Деньги выводили на счета фирм, в том числе с номинальными директорами--сотрудниками ЧОПа. Схему хищения, как утверждается в приговоре, разработал тогдашний владелец банка Сергей Пугачев. Он находится за рубежом.

Анастасия Ларина

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