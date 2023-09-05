Колониальный аттракцион

Правда ли, что еще в 1950-х в Бельгии существовал «человеческий зоопарк» с африканскими детьми?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rene Stalin / Tervuren / RMCA Фото: Rene Stalin / Tervuren / RMCA

Действительно, «человеческие зоопарки» были целым явлением, правда, в конце XIX века. Не последнюю роль в этом сыграли расовые теории: в Европе и США стало модным показывать азиатов и африканцев в естественном виде, зачастую с обезьянами, дабы продемонстрировать эволюционное превосходство белой расы. Такие «аттракционы» существовали в Нидерландах, Испании, Германии, Британии, США и даже в Польше, которая тогда была частью Российской империи.

Бельгия не была исключением. Известно, что в 1897 году в преддверии Всемирной выставки в Брюсселе король Леопольд II приказал воссоздать в своем поместье деревню, куда из подвластного ему Конго привезли 250 африканцев — часть из них затем умерла от пневмонии, а иные заболели из-за сладостей, брошенных зрителями.

Когда в 1958 году Брюссель принимал очередную Всемирную выставку, местные власти решили повторить опыт 60-летней давности. Правда, обитатели новой деревни, в отличие от конголезцев начала столетия, прибыли в Бельгию добровольно. Их основным занятием стала демонстрация народных ремесел, проект был заявлен как элемент «культурного обмена».

Но тем не менее все прошло не так, как предполагалось. По воспоминаниям очевидцев, конголезцы оказались за бамбуковым забором. Европейцы издавали обезьяньи звуки и бросали за ограждение бананы и орехи. Тогда же была сделана известная фотография, на которой толпа белых бесцеремонно рассматривает африканскую девочку. В итоге возмущенные конголезцы досрочно покинули Бельгию.

Лишь в 2020 году бельгийский король Филипп выразил сожаление по поводу «основанной на эксплуатации и господстве» колониальной политики, которую вела его страна на протяжении десятилетий. При этом по состоянию на 2023 год официальных извинений бывшим колониям Брюссель так и не принес.

Вердикт — большей частью неправда.