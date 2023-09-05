Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Audi представила обновленный кроссовер Q8

Компания Audi провела премьеру рестайлингового кроссовера Q8, который выйдет на рынок 2023 году.

Предыдущая фотография
Audi Q8

Audi Q8

Фото: Audi

Audi Q8

Audi Q8

Фото: Audi

Audi Q8

Audi Q8

Фото: Audi

Следующая фотография
1 / 3

Audi Q8

Фото: Audi

Audi Q8

Фото: Audi

Audi Q8

Фото: Audi

Автомобиль получил новые лазерно-люминофорные фары HD Matrix и OLED-фонари с адаптивным режимом работы, но эта оптика является опцией для кроссовера. Рестайлинговая модель обзавелась переработанными бамперами, а также решеткой радиатора с новым рисунком — каплевидными секциями у базовых версий и L-образными ламелями у S line. В салоне улучшены материалы отделки и добавлены новые варианты декора, а также расширена функциональность мультимедиа.

Технически модель не поменялась. Версии 45 TDI и 50 TDI оснащаются 3-литровым турбодизелем V6 мощностью 231 л.с. и 286 л.с. соответственно, а модификация 55 TFSI имеет 340-сильный 3-литровый бензиновый турбомотор V6. Все моторы сочетаются с 48-вольтовым стартер-генератором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. «Заряженный» Audi SQ8 сохранил прежний 507-сильный 4-литровый V8.

Обновленный Audi Q8 и Audi SQ8 уже доступны к заказу. Позднее дебютирует рестайлинговые гибридные версии и флагманский Audi RS Q8.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...