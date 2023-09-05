Audi представила обновленный кроссовер Q8

Компания Audi провела премьеру рестайлингового кроссовера Q8, который выйдет на рынок 2023 году.

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Автомобиль получил новые лазерно-люминофорные фары HD Matrix и OLED-фонари с адаптивным режимом работы, но эта оптика является опцией для кроссовера. Рестайлинговая модель обзавелась переработанными бамперами, а также решеткой радиатора с новым рисунком — каплевидными секциями у базовых версий и L-образными ламелями у S line. В салоне улучшены материалы отделки и добавлены новые варианты декора, а также расширена функциональность мультимедиа.

Технически модель не поменялась. Версии 45 TDI и 50 TDI оснащаются 3-литровым турбодизелем V6 мощностью 231 л.с. и 286 л.с. соответственно, а модификация 55 TFSI имеет 340-сильный 3-литровый бензиновый турбомотор V6. Все моторы сочетаются с 48-вольтовым стартер-генератором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. «Заряженный» Audi SQ8 сохранил прежний 507-сильный 4-литровый V8.

Обновленный Audi Q8 и Audi SQ8 уже доступны к заказу. Позднее дебютирует рестайлинговые гибридные версии и флагманский Audi RS Q8.

Максим Вершинин

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