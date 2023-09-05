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Коммерсантъ FM
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СБУ подозревает Михаила Фридмана в финансировании российских военных заводов

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении российского олигарха Михаила Фридмана в финансировании военной операции России на Украине, а также в гуманитарной помощи российским военным. По данным следствия, с февраля 2022 года Михаил Фридман «влил» около 2 млрд руб. в несколько российских военных заводов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба СБУ, в отношении господина Фридмана возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя или захвата государственной власти). Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно украинскому законодательству, уведомление о подозрении — процессуальное решение, которое выносится в досудебном порядке при наличии достаточных доказательств вины подозреваемого.

По данным следствия, Михаил Фридман финансировал российские военные заводы после 24 февраля 2022 года. В частности, АО «Тульский патронный завод» (производство патронов) и Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова (производство оборудования для боевых самолетов). Кроме того, по данным ведомства, он «обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ» на присоединенных к России территориях.

СБУ также обвиняет олигарха в финансировании гуманитарной помощи для российских солдат под торговым знаком «Армия России», в страховании здоровья и жизни солдат, а также в страховании военной техники. Ведомство утверждает, что для этого господин Фридман использовал активы подконтрольной ему «Альфа-Групп».

18 августа Нацполиция Украины обвинила российского олигарха в выводе в офшоры более 700 млн гривен ($19 млн). Правоохранительные органы считают, что для вывода средств применялись незаконные схемы, включая выплату средств по фиктивным сделкам с офшорными компаниями.

Михаил Фридман — совладелец консорциума «Альфа-Групп». В 2022 году он попал под санкции Евросоюза, США, Великобритании и Канады. В настоящее время он проживает в Великобритании. До марта 2022 года Михаил Фридман был членом совета директоров Альфа-банка. Бывший «Альфа-банк Украина» — Sense bank — был официально национализирован украинскими властями 21 июля 2023 года. Теперь управление банком возьмет на себя Минфин Украины.

Полина Мотызлевская

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