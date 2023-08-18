На Украине возбудили уголовное дело из-за вывода средств Михаилом Фридманом

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело о выводе капитала в отношении российского миллиардера Михаила Фридмана. Бизнесмен ранее был совладельцем украинского Sense bank, который до этого работал под брендом Альфа-банк Украина и впоследствии был национализирован властями страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Фридман

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Фридман

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В сообщении украинской Генпрокуратуры отмечается, что фигурант дела «вывел активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России». Утверждается, что господин Фридман вывел из банка $700 млн.

По информации украинского издания «Страна.ua», Михаил Фридман имеет статус подозреваемого. Всего же по делу проходит девять человек. Есть ли среди них другие экс-совладельцы украинского Альфа-банка (среди них есть российские бизнесмены Петр Авен и Андрей Косогов), не уточняется.

Бывший Альфа-банк Украина — Sense bank — был официально национализирован украинскими властями 21 июля. Теперь управление банком возьмет на себя Минфин Украины.

Подготовка к национализации банка началась в 2022 году, когда он получил название Sense Bank. Для национализации банка власти Украины были вынуждены разработать и принять специальный законопроект. 5 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited, которым принадлежит 100% акций Sense Bank.

Александр Кислов