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Коммерсантъ FM
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Парламент Узбекистана запретил ношение скрывающей лицо одежды

Законодательная (нижняя) палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла поправки, которые вводят запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

За нарушение запрета будет грозить административное наказание. Какое именно — не уточняется.

Под запрет не попадает одежда, скрывающая лицо из-за медицинского диагноза или предписания, а также связанная с трудовой и служебной деятельностью.

Поправка принята в целях повышения эффективности мер по поддержанию общественного порядка в Узбекистане. В том числе для улучшения работы информационных программ системы «Безопасный город».

Олеся Павленко

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