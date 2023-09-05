Парламент Узбекистана запретил ношение скрывающей лицо одежды

Законодательная (нижняя) палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла поправки, которые вводят запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

За нарушение запрета будет грозить административное наказание. Какое именно — не уточняется.

Под запрет не попадает одежда, скрывающая лицо из-за медицинского диагноза или предписания, а также связанная с трудовой и служебной деятельностью.

Поправка принята в целях повышения эффективности мер по поддержанию общественного порядка в Узбекистане. В том числе для улучшения работы информационных программ системы «Безопасный город».

Олеся Павленко