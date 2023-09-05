Бастрыкин взял на контроль расследование дела о нарушении прав жителей Подольска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей Башкирии, сообщили в пресс-службе республиканского СКР.

Ранее в соцсетях было опубликовано повторное обращение жителей поселка Подольск Хайбуллинского района к руководству СКР, в котором они сообщили о рейдерском захвате их земель. Там ООО «Башкирская медь» (входит в УГМК-холдинг) планирует начать добычу меди. Требуется расселить 370 семей. Компания сообщала о планах построить для этих целей новый населенный пункт на месте старой деревни Сукрак, которая находится в 6-7 км севернее существующего поселка. Однако, по словам местных жителей, в нарушение достигнутых договоренностей представители «Башкирской меди» представили документы о строительстве домов на другой территории, которая не устраивает людей. В связи с этим они подвергаются давлению.

По данному факту СУ СКР по Башкирии расследует уголовное дело по статье «халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ).

Влада Шипилова

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