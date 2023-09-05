В Эстонии задержали Алексея Панина

Полиция Эстонии задержала российского актера Алексея Панина. Как сообщает Sputnik со ссылкой на местные СМИ, актер «ломился в двери к людям, думая, что он в отеле». Господина Панина доставили в вытрезвитель.

В 2020 году актер переехал в Испанию. В мае 2023-го против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма), он был объявлен в розыск. По этой статье ему может грозить до семи лет лишения свободы. В августе сообщалось, что прокуратура Москвы проверит Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ).

Лаура Кеффер