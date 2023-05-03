СКР возбудил против Алексея Панина дело за оправдание терроризма

Следователи московского управления СКР возбудили уголовное дело в отношении проживающего в Испании актера Алексея Панина. Причиной стали его высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту, сообщает ТАСС. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.
Алексей Панин
Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ
«В отношении Алексея Панина следователями столичного СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) за его высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту»,— приводит ТАСС сообщение СКР.
Telegram-канал Mash пишет, что речь идет о посте актера в Telegram. 8 октября 2022 года, в день взрыва на Крымском мосту, он написал, что «не может скрыть радости» от произошедшего. По информации Mash, в проданной Алексеем Панином квартире в Москве прошли обыски.
Алексей Панин — российский актер театра и кино. Он переехал в Испанию в 2020 году, сейчас находится в США на гастролях. После начала специальной военной операции он публично критиковал действия российских властей на Украине.