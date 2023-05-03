СКР возбудил против Алексея Панина дело за оправдание терроризма

Следователи московского управления СКР возбудили уголовное дело в отношении проживающего в Испании актера Алексея Панина. Причиной стали его высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту, сообщает ТАСС. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Панин

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Алексей Панин

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

«В отношении Алексея Панина следователями столичного СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) за его высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту»,— приводит ТАСС сообщение СКР.

Telegram-канал Mash пишет, что речь идет о посте актера в Telegram. 8 октября 2022 года, в день взрыва на Крымском мосту, он написал, что «не может скрыть радости» от произошедшего. По информации Mash, в проданной Алексеем Панином квартире в Москве прошли обыски.

Алексей Панин — российский актер театра и кино. Он переехал в Испанию в 2020 году, сейчас находится в США на гастролях. После начала специальной военной операции он публично критиковал действия российских властей на Украине.

Лусине Баласян