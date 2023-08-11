ТАСС: прокуратура проверит актера Панина на публичные призывы к терроризму

Прокуратура Москвы проверит проживающего в Испании актера Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Панин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Панин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По ст. 205.2 Алексею Панину может грозить до семи лет лишения свободы, по 280.1 УК — до пяти лет. Проверка продлится ориентировочно до начала сентября и в случае необходимости будет продлена.

На возможные нарушения со стороны господина Панина ранее указали глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин и руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Господин Бородин пожаловался на содержание вышедшего в конце июля интервью Ксении Собчак с актером в Генпрокуратуру, организация госпожи Мизулиной — в Следственный комитет.

В жалобах отмечалось, что господин Панин оскорблял Россию и россиян, осуждал принятые президентом решения в отношении спецоперации, одобрял теракт на Крымском мосту. Поскольку интервью на тот момент посмотрели более 1 млн 600 тыс. человек, это делает высказывания актера публичными, отмечалось в письмах.

Мария Федотова