Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Индия может изменить название страны на Бхарат

Правительство Индии может предложить изменить англоязычное название страны на Бхарат (название Индии на хинди). Этот вопрос планируется рассмотреть на спецсессии парламента в сентябре, сообщил телеканал News18.

Согласно Конституции Индии, ее официальные языки — английский и хинди, и на английском страна называется India (Индия), а на хинди — Бхарат. Для принятия резолюции о переименовании властям Индии нужно получить большинство в обеих палатах парламента. После принятия документа правительство должно внести поправки в конституцию как минимум в десяти местах, где в английской версии есть формулировка «правительство Индии».

Термин «президент Бхарата», а не «президент Индии» был впервые использован в отправленном лидерам стран G20 приглашении на ужин от имени президента Драупади Мурму. Министр по делам парламента Пралхад Джоши говорил, что с 18 по 22 сентября в Нью-Дели пройдет пятидневная специальная сессия парламента. Что на ней будет обсуждаться, не уточняется.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...