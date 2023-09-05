В Екатеринбурге задержали студента, который ехал поджигать шкафы на ж/д путях

В Екатеринбурге сотрудники ДПС задержали 20-летнего студента педагогического университета, который ехал поджигать шкафы с электрооборудованием на железнодорожных путях. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Инцидент произошел в ночь на 5 сентября.

Сотрудники ДПС остановили Peugeot 408 для проверки документов водителя. Во время разговора с полицейскими студент начал нервничать, из-за чего силовики решили осмотреть его машину. В результате на пассажирском сидении у него нашли газовый ключ, бутылку с неизвестной жидкостью и спички.

В телефоне у парня обнаружили переписку, в которой ему за деньги предлагали поджечь шкафы на путях. Там так же были фотографии и координаты объектов. По итогу студент признался в намерениях совершить поджог, после чего его задержали сотрудники ФСБ.

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