Чемпионка без чемпионата

Чемпионат мира, который проходит в японской Фукуоке, стал очень убедительным доказательством того, что из-за санкций в отношении отечественных спортсменов плавание лишилось явного лидера по крайней мере в одной из дисциплин. Золото первенства на дистанции 200 м брассом завоевала знаменитая южноафриканка Татьяна Cкунмакер. Но ее результат оказался на три с лишним секунды хуже, чем феноменальный мировой рекорд юной российской пловчихи Евгении Чикуновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае допуска российских пловцов на Олимпийские игры Евгения Чикунова была бы на них безусловным фаворитом на дистанции 200 м брассом

Фото: Александр Вильф / РИА Новости В случае допуска российских пловцов на Олимпийские игры Евгения Чикунова была бы на них безусловным фаворитом на дистанции 200 м брассом

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На чемпионате мира по плаванию в пятничной программе значились в том числе финальные заплывы на дистанции 200 м брассом. У мужчин золото досталось китайцу Цинь Хайяну, установившему новый мировой рекорд — 2.05,48. У женщин с результатом 2.20,80 выиграла южноафриканка Татьяна Скунмакер. И этот заплыв стал отличным поводом для того, чтобы пожалеть об отсутствии на японском первенстве сборной России, решение по допуску которой к своим соревнованиям Международная федерация водных видов спорта (FINA), несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и пример следования им, показанный уже целым рядом крупных спортивных структур, до сих пор откладывает.

Таким образом, российские пловцы уже в течение полутора лет состязаются исключительно во внутренних турнирах, исключительно сами с собой. Как правило, такая ситуация настаивает на натянутости всякого рода сопоставлений и «проекций»: разный уровень турниров, разный уровень ответственности, напряжения, давления. Но случай с женской 200-метровкой точно выпадает из общего ряда.

Татьяна Скунмакер — безусловная суперзвезда мирового плавания, безусловный лидер в профильной дисциплине. На 200-метровке она завоевала золото состоявшейся в 2021 году Олимпиады в Токио. Теперь она убедительно подтвердила свой статус. Американка Лилли Кинг, тоже знаменитая спортсменка, тоже олимпийская чемпионка, отстала от Скунмакер практически на полторы секунды. При этом южноафриканка давала понять, что находилась перед стартом в отличном тонусе и плыла «с удовольствием». Вот только никуда не денешься от того факта, что, будь FINA более оперативной в решении «российского вопроса», последуй она установкам МОК, сама Татьяна Скунмакер наверняка оказалась бы в Фукуоке в роли статистки, если брать именно борьбу за золото.

Петербурженка Евгения Чикунова в топовую спортсменку превратилась еще в предыдущем олимпийском цикле, когда была школьницей. Спортивный вундеркинд, она ворвалась в олимпийскую сборную в 16 лет, отодвинув на второй план даже чемпионку мира Юлию Ефимову, с которой долго ассоциировались российский брасс и российское плавание в целом. В Токио Чикуновой чуть-чуть не хватило, чтобы добраться до медалей, но после нее прогресс продолжился. Особенно на дистанции 200 м.

А в апреле этого года на чемпионате страны в Казани Евгения Чикунова совершила нечто невероятное. Она промчалась свою любимую 200-метровку за 2.17,55 и не просто превзошла прежний мировой рекорд, принадлежавший все той же Татьяне Скунмакер, а обогнала ее в виртуальной гонке на секунду и четыре десятых. Такие скачки — исключительное явление в плавании, тем более в спринте.

Сейчас в Казани параллельно с чемпионатом мира проходит Кубок России. Женщины на дистанции 200 м брассом еще не состязались — их заплывы назначены на выходные. Однако и без них после случившегося в Фукуоке совершенно очевидно, что даже Скунмакер с ее послужным списком и тонусом явно не ровня Евгении Чикуновой, которой, как и спинисту Клименту Колесникову, в заочном сражении опередившему на стометровке победителя японского первенства американца Райана Мерфи, а затем побившему рекорд на 50-метровке, следовало бы заранее присвоить ранг бесспорного фаворита парижской Олимпиады 2024 года, если бы не неприятный нюанс. Пока не слишком похоже, будто российским спортсменам в Париж удастся поехать.

Алексей Доспехов