Пропавшего в Белорецком районе туриста нашли мертвым

Как стало известно «Ъ-Уфа» из информированных источников, пропавшего при восхождении на гору Ялангас в Белорецком районе Башкирии Айрата Янбулатова нашли мертвым. Причина гибели пока неизвестна.

Поиски туриста, участвовавшего в марафоне Русского географического общества, начались вчера, 4 сентября, после того, как он не вернулся с маршрута. В спасательных работах участвовали кинологи регионального госкомитета по ЧС и волонтеры, в происках был также задействован пожарно-спасательный вертолет Ка-32.

Майя Иванова

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