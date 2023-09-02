Дельный Восток

Стремление наладить связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулирует интерес бизнеса к Восточному экономическому форуму (ВЭФ). За год спрос на поездки вырос на 25%, в частности, за счет представителей логистических компаний. Активность бизнеса привела к повышению средней стоимости размещения в отелях Владивостока на 46%, что может поддержать рынок в условиях охлаждения к Дальнему Востоку классических внутренних туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число едущих на Дальний Восток по делу растет быстрее, чем желающих полюбоваться его красотами

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Число едущих на Дальний Восток по делу растет быстрее, чем желающих полюбоваться его красотами

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Спрос на поездки на ВЭФ, который в этом году пройдет 10–13 сентября, вырос на 25% к аналогичному периоду прошлого года, подсчитали в Continent Express. В Trivio говорят об увеличении числа бронирований на 50% год к году. В «Аэроклубе» пока не заметили выраженного роста к прошлому году, но указывают, что относительно 2021 года интерес увеличился на 65%, а 2019 года — на 81%. «Цифры могут поменяться на последней неделе перед форумом»,— уточняет управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

ВЭФ проводится на острове Русский в акватории Владивостокского городского округа с 2015 года и считается одним из наиболее значимых деловых мероприятий в России наряду с ПМЭФ. В прошлом году его посетили 7 тыс. гостей из 68 стран, пленарное заседание проходило с участием президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ — фонд «Росконгресс».

Интерес бизнеса к ВЭФ руководитель отдела по продажам Continent Express Алла Ручкина связывает со стремлением к расширению деловых связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В мероприятии традиционно участвуют добывающие, строительные и логистические компании, говорит СЕО Trivio Евгений Синица. По его словам, только спрос логистов увеличился на 25%, также растет интерес IT-отрасли. Госпожа Ручкина добавляет, что практически все туристы приезжают на ВЭФ из Москвы и Санкт-Петербурга. Юлия Липатова уточняет, что есть и поток из Южно-Сахалинска и Хабаровска.

На ВЭФ бизнес-туристы, по данным «Аэроклуба», прилетают преимущественно экономклассом. Доля билетов бизнес-класса за год сократилась с 27% до 20%. В отелях гости проводят в среднем три ночи. В Ostrovok.ru уточняют, что на период ВЭФ чаще всего бронируют отели категории «четыре звезды», которые в среднем стоят 10,9 тыс. руб. за ночь. Евгений Синица ожидает, что за счет спроса бизнес-туристов отели Владивостока в период ВЭФ будут заполнены на 80–90%. Самый дорогой номер на эти даты сейчас, по его словам, стоит более 90 тыс. руб. в сутки.

Крупные деловые мероприятия традиционно приводят к кратковременному росту стоимости размещения.

По оценкам «Яндекс Путешествий», в 2022 году средняя цена забронированной ночи во Владивостоке в период ВЭФ увеличивалась на 64% к предшествующей неделе, до 9,2 тыс. руб. В этом году цены выросли на 46%, до 19,9 тыс. руб. неделя к неделе.

Партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич отмечает, что в других городах в период проведения мероприятий стоимость может расти в два-три раза. «Во Владивостоке значительный вклад в размещение гостей ВЭФ вносят корпуса ДВФУ, где тариф регламентируется»,— поясняет он.

Сопровождающий ВЭФ всплеск спроса на гостиничные услуги может помочь рынку в условиях охлаждения интереса классических внутренних туристов к путешествиям на Дальний Восток. По данным МТС Travel и Bronevik, количество гостиничных бронирований в макрорегионе на эту осень выросло на 7% год к году, тогда как по всей стране — на 21%. На Приморье, по данным аналитиков, осенью 2022 года приходилось 3,5% от всех бронирований по России, в этом году — 2,7%. В OneTwoTrip также заметили снижение спроса на перелеты во Владивосток в сентябре год к году.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что по итогам минувшего летнего сезона интерес туристов к поездкам в Приморье сократился на 10%, на Камчатку — на 12%. Спад он связывает с выраженной позитивной динамикой прошлых двух лет. Как поясняет господин Ромашкин, целевой турпоток дальневосточных регионов ограничен обеспеченными туристами, которые путешествуют без детей и интересуются активным отдыхом. Многие подходящие под эти параметры путешественники, по его словам, посетили Дальний Восток за период пандемии и геополитических ограничений, а сейчас ищут новые направления. Станислав Ивашкевич называет охлаждение ожидаемым, соглашаясь с тем, что туризм на Дальнем Востоке преимущественно представляет собой активный отдых на любителя, а привлекать другие группы гостей макрорегиону мешает неразвитость инфраструктуры.

Впрочем, в Приморье снижение внутреннего турпотока необязательно приведет к сокращению заполняемости отелей. Сейчас этот рынок поддерживает начавшееся восстановление въездного потока из Китая. Граждан этой страны в консульском департаменте МИД РФ называли в числе наиболее активных заявителей на получение электронных виз в Россию, указывая, что многие туристы попадают в РФ через Приморский край.

Александра Мерцалова