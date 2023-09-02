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Коммерсантъ FM
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Дельный Восток

Интерес бизнеса к ВЭФ за год вырос на 25%

Стремление наладить связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулирует интерес бизнеса к Восточному экономическому форуму (ВЭФ). За год спрос на поездки вырос на 25%, в частности, за счет представителей логистических компаний. Активность бизнеса привела к повышению средней стоимости размещения в отелях Владивостока на 46%, что может поддержать рынок в условиях охлаждения к Дальнему Востоку классических внутренних туристов.

Число едущих на Дальний Восток по делу растет быстрее, чем желающих полюбоваться его красотами

Число едущих на Дальний Восток по делу растет быстрее, чем желающих полюбоваться его красотами

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Число едущих на Дальний Восток по делу растет быстрее, чем желающих полюбоваться его красотами

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Спрос на поездки на ВЭФ, который в этом году пройдет 10–13 сентября, вырос на 25% к аналогичному периоду прошлого года, подсчитали в Continent Express. В Trivio говорят об увеличении числа бронирований на 50% год к году. В «Аэроклубе» пока не заметили выраженного роста к прошлому году, но указывают, что относительно 2021 года интерес увеличился на 65%, а 2019 года — на 81%. «Цифры могут поменяться на последней неделе перед форумом»,— уточняет управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

ВЭФ проводится на острове Русский в акватории Владивостокского городского округа с 2015 года и считается одним из наиболее значимых деловых мероприятий в России наряду с ПМЭФ. В прошлом году его посетили 7 тыс. гостей из 68 стран, пленарное заседание проходило с участием президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ — фонд «Росконгресс».

Интерес бизнеса к ВЭФ руководитель отдела по продажам Continent Express Алла Ручкина связывает со стремлением к расширению деловых связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В мероприятии традиционно участвуют добывающие, строительные и логистические компании, говорит СЕО Trivio Евгений Синица. По его словам, только спрос логистов увеличился на 25%, также растет интерес IT-отрасли. Госпожа Ручкина добавляет, что практически все туристы приезжают на ВЭФ из Москвы и Санкт-Петербурга. Юлия Липатова уточняет, что есть и поток из Южно-Сахалинска и Хабаровска.

На ВЭФ бизнес-туристы, по данным «Аэроклуба», прилетают преимущественно экономклассом. Доля билетов бизнес-класса за год сократилась с 27% до 20%. В отелях гости проводят в среднем три ночи. В Ostrovok.ru уточняют, что на период ВЭФ чаще всего бронируют отели категории «четыре звезды», которые в среднем стоят 10,9 тыс. руб. за ночь. Евгений Синица ожидает, что за счет спроса бизнес-туристов отели Владивостока в период ВЭФ будут заполнены на 80–90%. Самый дорогой номер на эти даты сейчас, по его словам, стоит более 90 тыс. руб. в сутки.

Крупные деловые мероприятия традиционно приводят к кратковременному росту стоимости размещения.

По оценкам «Яндекс Путешествий», в 2022 году средняя цена забронированной ночи во Владивостоке в период ВЭФ увеличивалась на 64% к предшествующей неделе, до 9,2 тыс. руб. В этом году цены выросли на 46%, до 19,9 тыс. руб. неделя к неделе.

Партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич отмечает, что в других городах в период проведения мероприятий стоимость может расти в два-три раза. «Во Владивостоке значительный вклад в размещение гостей ВЭФ вносят корпуса ДВФУ, где тариф регламентируется»,— поясняет он.

Сопровождающий ВЭФ всплеск спроса на гостиничные услуги может помочь рынку в условиях охлаждения интереса классических внутренних туристов к путешествиям на Дальний Восток. По данным МТС Travel и Bronevik, количество гостиничных бронирований в макрорегионе на эту осень выросло на 7% год к году, тогда как по всей стране — на 21%. На Приморье, по данным аналитиков, осенью 2022 года приходилось 3,5% от всех бронирований по России, в этом году — 2,7%. В OneTwoTrip также заметили снижение спроса на перелеты во Владивосток в сентябре год к году.

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что по итогам минувшего летнего сезона интерес туристов к поездкам в Приморье сократился на 10%, на Камчатку — на 12%. Спад он связывает с выраженной позитивной динамикой прошлых двух лет. Как поясняет господин Ромашкин, целевой турпоток дальневосточных регионов ограничен обеспеченными туристами, которые путешествуют без детей и интересуются активным отдыхом. Многие подходящие под эти параметры путешественники, по его словам, посетили Дальний Восток за период пандемии и геополитических ограничений, а сейчас ищут новые направления. Станислав Ивашкевич называет охлаждение ожидаемым, соглашаясь с тем, что туризм на Дальнем Востоке преимущественно представляет собой активный отдых на любителя, а привлекать другие группы гостей макрорегиону мешает неразвитость инфраструктуры.

Впрочем, в Приморье снижение внутреннего турпотока необязательно приведет к сокращению заполняемости отелей. Сейчас этот рынок поддерживает начавшееся восстановление въездного потока из Китая. Граждан этой страны в консульском департаменте МИД РФ называли в числе наиболее активных заявителей на получение электронных виз в Россию, указывая, что многие туристы попадают в РФ через Приморский край.

Александра Мерцалова

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