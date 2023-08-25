Для безопасности участников ВЭФ в Приморье запретят охоту

На период подготовки и проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке на части территории Приморского края запрещаются все виды охоты.

«Запрет вводится для обеспечения безопасности общественного порядка и безопасности на объектах проведения официальных мероприятий ВЭФ и на маршрутах передвижения кортежей»,— цитируется в пресс-релизе правительства Приморья пояснение краевого министерства лесного хозяйства и охраны животного мира. Исключение составит лишь охота для регулирования численности охотничьих ресурсов.

Уточняется, что запрет на охоту вводится на территории Артемовского городского, Хасанского, Шкотовского муниципальных округов и Надеждинского района.

Ранее сообщалось, что на время проведения ВЭФ во Владивостоке вводятся ограничения для транспортных средств и на проведение ремонтных работ на дорогах и коммуникациях.

«С 10 по 13 сентября в городе будет запрещено движение большегрузов. Помимо этого, запрещена перевозка опасных грузов, в том числе взрывоопасных, радиоактивных, отравляющих веществ, а также вооружения и боеприпасов»,— говорится в распространенном 20 июля сообщении мэрии Владивостока.

Также под запрет подпали передвижение фур по автомобильной трассе, ведущей на остров Русский, и парковка, остановка транспорта на Университетском проспекте острова Русский.

Кроме того, в дни форума будет ограничено «проведение дорожных и земляных работ, а также гидравлических испытаний на коммуникациях».

Восточные экономические форумы проходят на площадках кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке. В текущем году ВЭФ пройдет с 10 по 13 сентября.

Алексей Чернышев, Владивосток