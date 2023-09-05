Глава Истры: сбитый над городом БПЛА нес взрывчатку

По предварительным данным, беспилотник, сбитый над подмосковной Истрой сегодня утром, 5 сентября, был кустарного производства и нес взрывоопасные элементы, сообщила в Telegram глава городского округа Татьяна Витушева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Татьяны Витушевой Фото: Телеграм-канал Татьяны Витушевой

Госпожа Витушева заявила, что соответствующие выводы были сделаны в результате первичного осмотра сбитого БПЛА. Сейчас обломки летательного аппарата направлены на экспертизу, добавила она. По ее словам, оперативные службы устанавливают мощность взрывчатки, которую нес на себе дрон.

Глава городского округа уточнила, что беспилотник был сбит средствами ПВО в 4:15. Падение обломков БПЛА привело к возгоранию хозяйственной постройки в СНТ «Высоковольтник». Пожар ликвидировали, сообщила госпожа Витушева.

Кроме того, по словам главы Истры, взрывной волной от падения дрона были незначительно повреждены пять частных домов. Сейчас местные службы обходят пострадавшие дома, убирают мусор и осколки выбитых стекол, заявила госпожа Витушева.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью и ранним утром в сторону Москвы летели три беспилотника, которые были сбиты над селом Завидово Тверской области, Калужской областью и Истринским районом Подмосковья. Он сообщал, что в Истринском районе поврежден «бытовой объект».

Минобороны РФ подтвердило, что утром 5 сентября были сбиты три беспилотника. В Telegram-канале ведомства говорится, что Украина пыталась атаковать объекты на территории РФ. Министерство не уточняет, что БПЛА летели в сторону Москвы.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов