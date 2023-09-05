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Коммерсантъ FM
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Власти Бурятии отрицают подготовку к новой волне мобилизации

Правительство Бурятии в официальном аккаунте в Telegram 5 сентября опубликовало предупреждение о сфабрикованном приказе Минобороны РФ, фотокопия которого распространяется через соцсети жителей региона. Региональные власти призвали жителей «быть бдительнее и доверять официальным источникам».

Фото: Телеграм-канал Правительство Бурятии

Фото: Телеграм-канал Правительство Бурятии

«Распространяется ложная информация о введении мобилизации. В сети гуляет фейковый приказ Минобороны РФ»,— уточняется в сообщении правительства.

В приложенном к предупреждению фото фейкового приказа, оформленного за подписью министра обороны РФ Сергея Шойгу, отмечается якобы, что новая волна мобилизации должна пройти с 11 сентября до 1 ноября 2023 года, а на военную службу должны быть призваны 200 тыс. граждан.

Влад Никифоров, Иркутск

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