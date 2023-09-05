Министр строительства и архитектуры Крыма ушел в отставку

Министр строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян покидает свой пост, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Крыма Фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Крыма

«Состоялся разговор с министром строительства и архитектуры Республики Крым Карленом Геннадьевичем Петросяном. По моей рекомендации Карлен Геннадьевич написал заявление об увольнении по собственному желанию»,— написал в своем Telegram-канале глава региона.

Карен Петросян возглавил министерство осенью 2021 года. До работы в Минстрое РК чиновник занимал различные должности в бюджетных учреждениях Севастополя.

Александр Дремлюгин, Симферополь