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Коммерсантъ FM
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Министр строительства и архитектуры Крыма ушел в отставку

Министр строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян покидает свой пост, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Крыма

Фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Крыма

«Состоялся разговор с министром строительства и архитектуры Республики Крым Карленом Геннадьевичем Петросяном. По моей рекомендации Карлен Геннадьевич написал заявление об увольнении по собственному желанию»,— написал в своем Telegram-канале глава региона.

Карен Петросян возглавил министерство осенью 2021 года. До работы в Минстрое РК чиновник занимал различные должности в бюджетных учреждениях Севастополя.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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