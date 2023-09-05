ФСБ задержала жителя Кубани, собиравшегося вступить в ВСУ

ФСБ задержала жителя Краснодарского края при попытке выезда из России. Мужчина якобы планировал вступить в вооруженные силы Украины (ВСУ). Имя и какие-либо подробности о задержанном не приводятся.

По версии спецслужбы, россиянин инициировал контакт с сотрудником СБУ, набиравшим добровольцев для участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (подготовка к госизмене в форме перехода на сторону противника), сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ.

В апреле Владимир Путин подписал закон, который ввел пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточил ответственность за терроризм. В августе ФСБ предостерегла двух жителей Новосибирской области от перехода на сторону ВСУ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер