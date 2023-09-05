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Коммерсантъ FM
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Дмитрий Махиня победил на выборах мэра Томска

Дмитрий Махиня назначен мэром Томска. За его кандидатуру проголосовали 26 из 37 депутатов гордумы.

Дмитрий Махиня

Дмитрий Махиня

Фото: omskgorsovet.ru

Дмитрий Махиня

Фото: omskgorsovet.ru

«По результатам тайного голосования в Думе Дмитрий Махиня набрал квалифицированное большинство голосов и считается избранным на должность мэра Томска»,— сказано в сообщении пресс-службы заксобрания.

На пост мэра Томска претендовали три человека: директор Асиновского единого ресурсного центра Александр Вульф, директор ООО «Профтранс» Игоря Ольховского и заммэра Омска Дмитрий Махиня. Кандидатуру господина Махини поддержал глава Томской области Владимир Мазур.

Подробнее — в материале «Ъ» «Решили на тройку».

Олеся Павленко

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