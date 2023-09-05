Дмитрий Махиня победил на выборах мэра Томска

Дмитрий Махиня назначен мэром Томска. За его кандидатуру проголосовали 26 из 37 депутатов гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Махиня

Фото: omskgorsovet.ru Дмитрий Махиня

Фото: omskgorsovet.ru

«По результатам тайного голосования в Думе Дмитрий Махиня набрал квалифицированное большинство голосов и считается избранным на должность мэра Томска»,— сказано в сообщении пресс-службы заксобрания.

На пост мэра Томска претендовали три человека: директор Асиновского единого ресурсного центра Александр Вульф, директор ООО «Профтранс» Игоря Ольховского и заммэра Омска Дмитрий Махиня. Кандидатуру господина Махини поддержал глава Томской области Владимир Мазур.

Подробнее — в материале «Ъ» «Решили на тройку».

Олеся Павленко