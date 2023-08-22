Решили на тройку

Конкурсная комиссия во вторник отобрала трех кандидатов на пост мэра Томска. В число финалистов, которые будут представлены городской думе, вошли вице-мэр Омска Дмитрий Махиня, директор МУП «Асиновский единый ресурсный центр» Александр Вульф и директор ООО «Профтранс» Игорь Ольховский. Ранее кандидатуру господина Махини публично поддержал губернатор-единоросс Владимир Мазур. В то же время ряд членов конкурсной комиссии, представляющих оппозиционные партии, выразили несогласие с ее решением, выступив за внесение в гордуму большего числа кандидатов. Это может осложнить перспективы Дмитрия Махини, которому для победы нужно заручиться поддержкой двух третей депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Махиня

Фото: omskgorsovet.ru Дмитрий Махиня

Фото: omskgorsovet.ru

Конкурсная комиссия, заседание которой прошло 22 августа в гордуме, заслушала восьмерых кандидатов на пост мэра Томска и решила вынести на голосование муниципального парламента три кандидатуры. Это вице-мэр Омска Дмитрий Махиня, директор МУП «Асиновский единый ресурсный центр» Александр Вульф и директор ООО «Профтранс» Игорь Ольховский. Как сообщал “Ъ”, 26 июля господина Махиню поддержал губернатор Владимир Мазур. «Проблемы нужно решать в режиме 24/7, наводить порядок в городском хозяйстве, помогать бизнесу, слышать мнения людей. Я нашел человека, который к этому готов»,— заявил он.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов в мэры Томска состоит из 14 человек. Семь из них назначены губернатором, еще семь представляют фракции гордумы «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Единая Россия», КПРФ и «Новые люди», а также депутатскую группу «Чистый воздух». Председателем комиссии является первый вице-губернатор Андрей Дунаев.

По данным “Ъ”, такое решение конкурсная комиссия приняла благодаря в первую очередь консолидированному голосованию представителей губернатора. Член комиссии от «Единой России» Илья Леонтьев сообщил “Ъ”, что его оценка кандидатов в целом совпала с итоговым решением, хотя он голосовал за четырех претендентов. «Проблемы города все кандидаты отмечают примерно одинаково. В топе благоустройство, дороги, раскопки, ЖКХ и т. д. В этом все были схожи, и у всех есть чувство небезразличия. А вот если мы говорим по инструментам, по тому, как человек планирует достигать тех или иных заявленных показателей, то нам показалось, что представленные (в гордуму.— “Ъ”) кандидаты наиболее полно удовлетворяют этому критерию»,— оценил результаты отбора господин Леонтьев.

Мнение же большинства членов комиссии из числа депутатов не совпало с итоговым решением. Так, Игорь Лютаев («Чистый воздух») отметил, что среди отсеянных оказались два сильных кандидата — депутат гордумы от «Справедливой России» Инга Первушина и Евгений Макаренко, работавший в мэрии Томска, администрации Томской области, правительстве Ингушетии и Минвостокразвития. «Вместо этого провели, на мой взгляд, статистов — Вульфа и Ольховского»,— добавил он.

«Я предложил нормальный вариант: давайте примем коллективное списочное решение всех их (восемь кандидатов.— “Ъ”) рекомендовать для внесения в бюллетень для тайного голосования на думу. Но отклонять кого-то по непонятным причинам просто путем голосования (в конкурсной комиссии.— “Ъ”) я считаю недостойным для взаимоотношения с кандидатами на должность мэра»,— рассказал “Ъ” член комиссии от «Яблока» Василий Еремин.

Вице-спикер гордумы от КПРФ Андрей Петров сообщил, что тоже голосовал за всех кандидатов, которые «оказались более подготовленными и развитыми в своих направлениях», чем участники первого конкурса, признанного несостоявшимся в апреле. «Все достойны были представлять свои программы в думе. На мой взгляд, конкурсная комиссия — излишний фильтр»,— согласился с коллегой представитель ЛДПР Юрий Ворошилин. Он также считает «некоторой несправедливостью» отсутствие в «шорт-листе» женщины-кандидата. Сам господин Ворошилин в голосовании не участвовал, поскольку покинул заседание «по личным причинам». «Часть кандидатов, которые были поддержаны мной, к сожалению, не набрали нужного количества голосов. Оценивать решения членов комиссии не в моей компетенции — это субъективная позиция каждого из них»,— прокомментировала “Ъ” итоги заседания представитель «Новых людей» Ксения Старикова.

Гордума рассмотрит предложенные кандидатуры 5 сентября.

Для победы кандидату в мэры нужно не менее 25 голосов — две трети от списочного состава депутатов, притом что у «Единой России» в думе всего десять мандатов.

Как пояснил в своем Telegram-канале спикер гордумы Чингис Акатаев, если никто эту планку не преодолеет, то через месяц будет второй тур, куда выйдут два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Депутаты, недовольные решением конкурсной комиссии, уже обсуждают возможные варианты. «Мы на сегодняшний день пока свою позицию не выработали. Но можно проголосовать не за Махиню, а за какого-то другого человека»,— предположил, например, Василий Еремин. Первый вице-губернатор Андрей Дунаев, в свою очередь, призвал депутатов «сделать выбор между личными амбициями и интересами томичей».

Валерий Лавский, Новосибирск