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Коммерсантъ FM
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Более 80 компаний переехали в российские офшоры в первом полугодии 2023 года

За первое полугодие 2023 года 87 компаний переехали в специальные административные районы (САРы) на островах Русском и Октябрьском. Это больше, чем за весь 2022 год. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Всего в САРах сейчас зарегистрировано 268 организаций. В пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) сообщили, что в 2023 году процесс перерегистрации завершили 45 компаний, из них 80% переехали с Кипра, 13% — с Британских Виргинских островов. В пресс-службе Корпорации развития Калининградской области в свою очередь сообщили, что с начала 2023-го на САР на острове Октябрьский переехали 72 компании, в том числе «Сбермаркет».

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что рост числа переездов компаний произошел из-за проблем с работой в недружественных странах, а также ограничений для иностранных лиц в России. Кроме этого, Минфин России в июне расширил черный список офшоров, что также мотивирует иностранные компании с российскими бенефициарами переезжать в САР.

В феврале в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал к деофшоризации российского бизнеса. В августе по итогам Петербургского международного экономического форума господин Путин поручил ускорить переход активов компаний в ключевых секторах в российскую юрисдикцию.

16 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект о новой процедуре «переезда» иностранных компаний в САР. Документ раскритиковали в Совете при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В июне Минэкономики представило план деофшоризации бизнеса. Он, в частности, предусматривает налоговые льготы, защиту акционеров, упрощение «переезда» и донастройку регулирования международных фондов.

Подробнее — в материале «Ъ» «К "русским офшорам" проложат новый путь».

Олеся Павленко

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