Пиво не дали даже с автоматом

Как стало известно “Ъ”, Реутовский гарнизонный военный суд начал рассмотрение уголовного дела лейтенанта-десантника Радика Айсина, награжденного медалью за участие в СВО. По версии следствия, находясь на дежурстве, офицер, вооружившись незаряженным автоматом, отправился в магазин за пивом. В результате его обвинили сразу по трем статьям УК. Защита полагает, что инцидент давно был бы исчерпан, если бы видеозапись с ним не появилась в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли в ночь на 16 февраля в городском округе Орехово-Зуево, где базируется 150-й отдельный ремонтный батальон ВДВ, ремонтирующий всю десантную технику, в том числе поврежденную в зоне СВО.

Осенью 2022 года в часть после длительного участия в боевых действиях вернулся лейтенант Айсин, занимающий должность заместителя командира ремонтной роты. В ходе СВО он потерял отца, также служившего в ВДВ, а сам был награжден медалью Жукова.

Как следует из материалов дела, 15 февраля лейтенант Айсин был назначен дежурным по части. При этом службу с 23 часов до часа ночи 16 февраля он совмещал с «самостоятельным» употреблением алкоголя. В результате он не только «добровольно привел себя в состояние алкогольного опьянения», но и решил завладеть закрепленным за ним автоматом — Ак-74м для «совершениях иных преступлений». Лейтенант приказал своему подчиненному вскрыть запечатанную комнату хранения оружия и выдать ему оружие. Рядовой исполнил приказ командира, «не осознавая его незаконность». Патроны лейтенант в оружейке не взял.

Примерно в 1 час 50 минут, следует из материалов дела, в сопровождении одетых в гражданское рядового и ефрейтора, офицер прошел через КПП части на автостоянку, откуда уже на Volkswagen Tiguan троица отправилась в круглосуточный магазин «Вкусняшка». Солдаты остались в автомобиле, а офицер, повесив автомат на плечо, зашел внутрь и попросил «самого лучшего пива».

Однако продавец его просьбу проигнорировала, после чего господин Айсин, вспылив, обругал ее, попутно щелкнув на автомате переключателем огня. Согласно материалам дела, следствие расценило щелчок как «жест устрашения» и доказательство намерения десантника «любым способом добиться поставленной цели и удовлетворить свои низменные желания».

Впрочем, автомат не произвел никакого впечатления на других посетителей «Вкусняшки», которые побили десантника, скрутили его и передали подчиненным. Вернувшись в часть, он тут же сдал автомат в оружейку.

Инцидент получил известность после того, как запись с видеокамеры, установленной внутри «Вкусняшки», распространили в интернете. Офицер был отстранен от должности, а военное следствие СКР предъявило ему обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК), незаконном ношении оружия (ст. 222 УК) и его хищении с использованием служебного положения (ст. 226 УК). СКР оценил закрепленный за обвиняемым «калашников» в 39,1 тыс. руб., вменив эту сумму офицеру в качестве ущерба.

Радик Айсин вину не признает. Адвокат Денис Корсун не согласен и с квалификацией действий своего подзащитного. Как отмечает защитник, десантник не мог похитить и незаконно носить закрепленное за ним оружие, тем более что он «имел право на его получение и выдачу, исполняя обязанности командира роты». К тому же оружие было возвращено в часть, подчеркнул господин Корсун.

Десантник никому не угрожал автоматом, что подтверждают находившиеся в магазине свидетели, отметил защитник. «Перед продавцом, которую мой доверитель действительно оскорбил, он извинился»,— подчеркнул адвокат, рассчитывающий добиться оправдания офицера.

Владислав Трифонов