Финансирование капремонта учреждений здравоохранения Прикамья увеличат на 1,3 млрд рублей

На капитальный ремонт объектов здравоохранения Пермского края направят дополнительно 1,3 млрд руб. В частности, в этом году на эти цели перечислят 465,5 млн руб., в 2024 году — 900 млн руб. Соответствующие поправки в бюджет направлены на рассмотрение краевого заксобрания.

Увеличение финансирования происходит по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Мы пересматриваем подход к проведению капитального ремонта объектов здравоохранения. Ранее такие работы проводились разрозненно, по отдельным зданиям. Сейчас стремимся реализовывать подобные проекты комплексно, охватывая всю площадь больниц и поликлиник», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, капитальный ремонт будет проведен в филиале Городской клинической больницы №4 в Губахе. Реконструкция затронет три объекта по ул. Дегтярева, 1 — детскую и взрослую поликлиники, а также стационар. В Гремячинске отремонтируют шестиэтажный палатный корпус по адресу: ул. Ленина, 161.

Кроме того, уже в этом году планируется более чем на 491 млн руб. увеличить финансирование на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Это поможет увеличить количество и объем препаратов, выдаваемых по льготе жителям Пермского края.

Законопроект будет рассмотрен депутатами краевого заксобрания на сентябрьском пленарном заседании сразу в двух чтениях.