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В Кузбассе осудят коммерсантов, вымогавших деньги у арбитражного управляющего

На рассмотрение суда Кемеровской области направлено уголовное дело двух индивидуальных

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

предпринимателей, которым предъявлено обвинение в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе кузбасского управления ФСБ России.

Расследование установило, что обвиняемые получили информацию, что арбитражный управляющий не отследил и не подал вовремя сведения о трудоустройстве и доходах должника в деле о банкротстве. Предприниматели, по материалам дела, стали угрожать ему подачей жалобы о недобросовестном исполнении обязанностей, вымогая деньги. От управляющего потребовали заплатить 840 тыс. руб., но затем снизили сумму до 550 тыс. руб.

В момент передачи денег 46-летнего предпринимателя задержали. В дальнейшем была задержана его предполагаемая сообщница, 41-летняя жительница Санкт-Петербурга. Подследственные вину в совершенном преступлении не признали.

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Илья Николаев

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